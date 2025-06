V torek zvečer so celjski policisti prejeli obvestilo, da je ob glavni cesti v Rogaški Slatini poškodovan moški. Ugotovili so, da je bil ustreljen, ob njihovem prihodu pa je bil že mrtev. Takoj za tem so jih obvestili o še eni mrtvi osebi, ki so jo našli približno 200 metrov stran.