Znani Slovenke in Slovenci, ki so lastniki nepremičnin na Hrvaškem

Slovenci smo znani kot redni obiskovalci hrvaške obale, kampov in morja, kamor se radi odpravimo predvsem v času poletnih počitnic. Na hrvaško okolje prisegajo tudi številni znani Slovenci (iz sveta estrade in politike), za nekatere izmed njih pa je javno znano, da imajo pri naših južnih sosedih v lasti nepremičnino.

Podjetnica Hajdi Korošec Jazbinšek

45-letna štajerska podjetnica in pevka Hajdi Korošec Jazbinšek z družino rada dopustuje na Hrvaškem in utrinke iz južne Dalmacije pogosto deli s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Že pred leti sta z možem Urbanom v naselju Žrnovska Banja na Korčuli kupila luksuzno stanovanje v stanovanjskem kompleksu, imenovanem Urban Hill Korcula.

Kot je v enem izmed svojih videoposnetkov povedala podjetnica, gre za trisobno stanovanje s tremi spalnicami, vsaka izmed njih pa ima svojo kopalnico. Stanovanje je v drugem nadstropju, ima veliko teraso in zastekljena vrata na balkon ter moderno kuhinjo z vsemi pripadajočimi pripomočki. Iz prostorne dnevne sobe se pogled odpira na sinje modro morje in zahodni del goratega dela otoka Pelješac.

Okoli sto metrov od stanovanja je zasebna plaža z barom, le nekaj minut peš hoje stran pa tudi središče mesta Korčula. V sklopu stanovanja, ki ga je mogoče najeti, pa podjetnica ponuja tudi nekajmetrski čoln.

Vplivnica Katarina Benček ima vilo v Istri s pogledom na Brione

Vplivnica Katarina Benček je marca 2022 s partnerjem Markom Pavlovićem, s katerim kmalu pričakujeta otroka, denar vložila v nakup zemljišča in gradnjo vile v hrvaški Istri, ki se ponaša tudi z razgledom na Brione in bazenom. Po končani gradnji bosta vilo tudi oddajala.

Benčkova je vilo poimenovala Villa Olea Vista, kot je razvidno iz njenih objav, pa je objekt že v zadnji fazi opremljanja.

Pevka Alya prisega na Dugi otok

Pevka Alja Omladič (Alya) je že pred časom s sledilci delila, da se je v Sloveniji lotila gradnje svojega doma, ki poteka po ekoloških standardih gradnje. Ker pa je pogosto razpeta med Slovenijo in Hrvaško, si je pri naših južnih sosedih omislila tudi počitniško hišo, ki je v Dalmaciji blizu Zadra, natančneje v naselju Sali na Dugem otoku. Villa Aura je kamnit in butičen objekt s pogledom na morje, ki je od plaže oddaljen pet minut.

Brendijev sin neguje očetovo zapuščino

Glasbenik Dejan Vunjak je tako kot košarkar Luka Dončić velik ljubitelj mesta Punat na otoku Krk. Hišo, v kateri so apartmaji, je kupil že njegov oče, znani glasbenik Branko Jovanović Vunjak - Brendi. "Oče in mama sta hiško zagledala čisto spontano, ko sta se sprehajala po ulicah, saj sta vedno zelo rada opazovala okolico," je Dejan pred leti povedal za Slovenske novice.

Hiša z apartmaji, ki jih oddajajo, je od obale oddaljena 80 metrov, imenuje pa se Apartmaji Brendi. Lastnica nepremičnine je Vunjakova mama Danica Žibrat, z oddajo pa se ukvarjata tudi njegova sestra Tina in njen mož Anže Zavrl, harmonikar skupine Gadi.

Politik Jelko Kacin ima nepremičnino na Krku

Nekdanji minister za informiranje, obrambni minister, poslanec državnega zbora, predsednik LDS in dva mandata tudi poslanec Evropskega parlamenta v Bruslju, izvoljen na listi LDS, ter govorec slovenske vlade za covid-19 Jelko Kacin ima v lasti hišo v kraju Klimno na otoku Krk. Hiša leži le nekaj minut hoje do morja, zgolj parcela pa je bila že pred leti po cenah lokalnih nepremičnin vredna približno 150 tisoč evrov.

Jelko Kacin še ni očistil bazena pri svoji vili na Krku: hrvaška meja se še ne bo zaprla (FOTO) https://t.co/gtp9o9y903 pic.twitter.com/nPRRbFmXBZ — RevijaReporter (@RevijaReporter) September 12, 2021

Vplivnica Sabrina Vidovič

Spletno vplivnico in podjetnico Sabrino Vidovič njeni sledilci na platformi Instagram bolje poznajo pod imenom manylovesbysabrina. 32-letnica, ki je mama hčerki Eli Belen in sinu Etienu, je lastnica mobilne hiše v okolici Zadra na Hrvaškem.

Mariborčanka je tudi lepotna blogerka, kjer ustvarja pod imenom Many Loves by Sabrina, ter ustanoviteljica blagovne znamke sabrinalabel.si, ukvarja pa se tudi z modnim ličenjem ter svoje nasvete in družinske utrinke redno deli na svojih družbenih omrežjih.

Politik Karel Erjavec

V istrskih krajih Karigador in Dajla ima svojo nepremičnino več kot sto Slovencev. Med njimi je tudi nekdanji predsednik stranke Desus, nekdanji minister za obrambo in minister za zunanje zadeve Karl Erjavec, ki je že vrsto let lastnik nepremičnine v Karigadorju. Že pred leti je Erjavec v intervjuju za enega od hrvaških časopisov izjavil, da je hrvaško morje najlepše na svetu, Karigador pa njegov drugi dom, kamor zahaja že vse od otroštva.

Karigador je naselje v Istri, ki leži med Umagom in Novigradom. Foto: Shutterstock

V Karigadorju ima apartma Erjavčeva družina, lastnica pa naj bi bila njegova žena Ljuba Erjavec.

Med znanimi Slovenci v Karigadorju, kjer je slovenskih lastnikov nepremičnin več kot hrvaških, so tudi nekdanji guverner Banke Slovenije Marko Kranjec, nekdanji programski direktor POP TV Branko Čakarmiš ter nekdanji dolgoletni direktor družbe Mobitel Anton Majzel, je pred leti poročalo Delo.

Na Hrvaškem lani prvaki Slovenci



Na Hrvaškem so leta 2023 prodali okoli 67 tisoč nepremičnin, kar je za sedem odstotkov manj kot predlani. Tujci so jih kupili za četrtino manj. Med njimi so največ nepremičnin kupili prebivalci Slovenije, ki so kupili 3.392 nepremičnin ali sto več kot leto prej.

Po številu kupljenih nepremičnin so se za Slovenci lani uvrstili Nemci. Kupili so okoli tri tisoč nepremičnin, kar je za petino manj kot v letu 2022, je podatke hrvaške davčne uprave navedel hrvaški časnik Jutarnji list. Sledili so kupci iz Avstrije, Češke in Slovaške.

