Nov mejnik v UKC Ljubljana: šestmesečnemu dojenčku uspešno presadili srce

V ljubljanskem kliničnem centru so šestmesečnemu dojenčku uspešno presadili srce. Gre za nov mejnik na področju transplantacijske dejavnosti univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. "Klinični center je v vsakem trenutku, v vsakem dnevu, ob katerikoli uri sposoben ponoviti podoben ali identičen izziv in postavljati nove mejnike," je dejal direktor kirurške klinike in tudi vodja centra za transplantacije Ivan Kneževič. Danes desetmesečni dojenček se tako že lahko plazi in bo kmalu shodil.

"Slovenija ima na področju transplantacijske dejavnosti v svetu velik ugled, predvsem na področju transplantacije srca, kjer v zadnjih 15 letih, od leta 2009 do danes, zasedamo prvo mesto na svetu po številu presaditev srca," je v uvodu povedal strokovni direktor kirurške klinike in tudi vodja centra za transplantacije Ivan Kneževič.

V kliničnem centru so presaditev srca opravili tudi pri devetih otrocih, mlajših od 16 let, ta pa je druga pri otroku, mlajšem od enega leta.

Ekipa strokovnjakov, ki je sodelovala pri transplantaciji. Foto: STA

Take transplantacije so zelo redke

Take transplantacije so zelo redke, je dejal Kneževič. Na področju Eurotransplata, ki zajema osem držav in 145 milijonov prebivalcev, se na leto opravi od tri do pet takih transplantacij.

Transplantacijska dejavnost je zaradi svoje izjemne kompleksnosti, strokovnosti ter logističnih in organizacijskih zahtev izjemno zahtevna in predstavlja sam vrh medicinske stroke. To je izvedljivo zaradi skupinskega dela in sodelovanja številnih strokovnjakov z različnih področij medicinske stroke. "Klinični center je v vsakem trenutku, v vsakem dnevu, ob katerikoli uri sposoben ponoviti podoben ali identičen izziv in postavljati nove mejnike," je dodal Kneževič.

Gre za gensko bolezen

"Z našim malim pacientom smo se spoznali v začetku septembra lani, ko je prišel na naš oddelek, da bi mu napravili ultrazvok srca, ker so v urgentni sprejemni ambulanti naše infekcijske klinike posumili, da za njegovo dihalno stisko mogoče ni kriva okužba dihal, ampak bolezen srca," je zgodbo šestmesečnega dojenčka opisal otroški kardiolog in vodja službe za kardiologijo na pediatrični kliniki Gorazd Mlakar.

Naredili so rentgenski posnetek prsnega koša in videli, da ima močno povečano srce. Z ultrazvokom srca so dojenčku postavili delano diagnozo delatativno kardiomeopatijo.

Kot je pojasnil Mlakar, gre za redko gensko bolezen srčne mišice, ki se najpogosteje pokaže že pri dojenčkih in je najpogostejši razlog za transplantacijo srca v otroški dobi. Za to bolezen je značilno, da se funkcija srca postopoma slabša, srčne votline pa se postopoma večajo.

Kako je potekal transplantacija srca, so povedali na novinarski konferenci. Foto: STA

Leva stran srca je bila tako velika kot pri odrasli osebi

Šestmesečni dojenček je ime levo stran srca približno tako veliko kot odrasla oseba, stene srca, torej mišica, pa se ob tem tanjšajo, ker srčna mišica počasi odmira. Otrok seveda ob tem postaja vedno bolj bolan. Pri nekaterih bolezen napreduje hitro, pri drugih počasneje, je še pojasnil strokovnjak.

Dojenček je bil ob prihodu tako bolan, da so ga še isti dan, pravzaprav takoj po ultrazvoku, premestili v enoto intenzivne terapije in ga hkrati uvrstili na transplantacijsko listo o intenzivni terapiji. Zdravili so ga z zdravili. Po dobrem mesecu se je stanje tako poslabšalo, da je prišlo do končne odpovedi srca, zato je potreboval vzpostavitev mehanske podpore cirkulacije. Gre za obtelesno napravo, ki je hkrati umetno srce in umetna pljuča in prevzema funkcijo srca.

Dojenček je mehansko podporo potreboval samo dva dneva, nato pa so dobili srce in naredili transplantacijo. "Gre za grenko srečo, saj je nekomu drugemu nekje drugje umrl drug otrok.

Odstranili so obolelo srce in všili donorsko

Glavni kirurg s kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja kirurške klinike Juš Kšela, ki je opravil presaditev, je dejal, da so opravili klasično standardno presaditev, pri kateri so odstranili obolelo srce in všili novo donorsko srce. "Transplantacija je potekala rutinsko, ampak z zavedanjem celotnega multidisciplinarnega tima, da je pri tako majhnih strukturah, pri tako bolnem otroku to edina možnost dolgotrajne ozdravitve oziroma normalnega življenja. Zato je ta pritisk še nekoliko večji," je dejal.

Opisal je tudi postopek pred operacijo. "Ko so naši pediatrični kardiologi v navezi s transplantacijskimi kardiologi dobili ponudbo in ko smo jo skupaj tudi sprejeli, je eksplantacijska ekipa, kot je to v navadi pri odvzemih srca, odpotovala v eno od držav Eurotransplanta, kjer smo to donorsko srce odvzeli, ga primerno shranili in pripravili na transport v matični center," je dejal. Ob tem je potekala priprava bolnika, da je bil na implementacijo pripravljen v trenutku, ko je donorsko srce prispelo.

Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi dojenčkova starša. Foto: STA

Mama: Desetmesečnik se plazi in skoraj že hodi

Na novinarski konferenci sta sodelovala tudi dojenčkova starša. Mama je dejala, da se zdaj desetmesečni dojenček plazi in že skoraj hodi, da se ves čas smeji in odlično sprejema zdravila. Po njenih besedah se ne opazi, da je prestal tako operacijo, celotno izkušnjo pa je opisala kot izjemno. Poudarila je še, da ima Slovenja vrhunske strokovnjake, kot starša pa sta ves čas imela podporo in vse potrebne informacije.

Generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug je pojasnil, da je bilo v celoten postopek vpletenih več kot 50 strokovnjakov, ki so izjemni zdravniki in izvrstni ljudje. Za zaupanje se je zahvalil tudi staršema.