Joe Biden je prvič postal pradedek

31-letna Naomi Biden, vnukinja ameriškega predsednika Joeja Bidna, se je skupaj z možem Petrom Nealom, s katerim sta se novembra 2022 poročila v Beli hiši, razveselila rojstva sina. Tako je 82-letni Joe Biden prvič postal pradedek.

Predsednik ZDA je veselo novico, da se je njegova vnukinja razveselila naraščaja, sporočil na tiskovni konferenci v Los Angelesu. "Dobra novica je, da sem od danes naprej pradedek," je po poročanju Bele hiše dejal predsednik Biden na konferenci o požarih, ki pustošijo po Los Angelesu. Sprva se je predsednik ZDA zmotil in sporočil, da so se razveselili deklice, a se je nato takoj popravil ter rekel, da so pozdravili fantka.

Joe Biden je sicer rojstvo pravnuka razkril v odgovoru na vprašanje o sinu Hunterju, ki je bil ves čas Bidnovega mandata tarča ostrih napadov in preiskav republikancev, odhajajoči ameriški predsednik pa ga je decembra pomilostil, potem ko je bil pred tem obsojen zaradi laganja pri nakupu pištole in je priznal krivdo za utaje davkov.

Biden že obiskal pravnuka

Joe Biden je skupaj s sinom Hunterjem obiskal bolnišnico Cedars Sinai in tam ostal okoli štirideset minut. Na obisku je bila tudi žena Hunterja Bidna Melissa Cohen Biden. Žena ameriškega predsednika Jill Biden je na Instagramu že delila fotografijo njunega prvega pravnuka, ki so ga poimenovali William Brannon Neal, IV.

Naomi Biden, hči predsednikovega sina Hunterja Bidna in njegove nekdanje žene Kathleen Buhle, je svojo nosečnost oznanila lani na družbenem omrežju, ko je na dan ameriških volitev, 5. novembra, objavila fotografijo, na kateri se je videl nosečniški trebušček.

Joe in Jill Biden imata sicer sedem vnukov. Hunter Biden ima štiri hčere in sina. Beau Biden, sin Joeja Bidna in pastorek Jill Biden, ki je leta 2015 umrl za možganskim rakom, pa ima še hčerko in sina.

Biden, ki se mu predsedniški mandat izteče čez manj kot dva tedna, naj bi bil prvi predsednik, ki je postal pradedek, v času, ko še zaseda položaj predsednika. Biden bo predsedniški položaj zapustil 20. januarja, ko bo zaprisegel novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump. Ta je predsedniški položaj zasedal že od januarja 2017 do januarja 2021, po volitvah, katerih izida nikoli ni javno priznal, njegovi privrženci pa so pred štirimi leti zaradi trditev o ukradenih volitvah tudi napadli ameriški kongres.

