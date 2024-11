Najstarejša hči zaradi utaje davkov obsojenega Hunterja Bidna in vnukinja Joeja Bidna je na volilni dan sporočila, da s partnerjem kmalu pričakujeta otroka. Na družbenem omrežju Instagram je delila fotografijo nosečniškega trebuščka in zapisala: "(Sva) volila."

Fotografija, ki jo je delila Bidnova vnukinja. Foto: Instagram/Naomi Biden

Naomi Biden otroka pričakuje z možem Petrom Nealom, s katerim sta se poročila novembra 2022 v Beli hiši. Poroke v Beli hiši niso nekaj neobičajnega, je bilo pa to prvič, da se je tam poročila vnukinja ameriškega predsednika.

Z Nealom sta se spoznala leta 2018. Prav ona naj bi bila tista, ki je leta 2019 sklicala družinski posvet, na katerem je skupaj z brati in sestrami dedka spodbudila, naj kandidira na predsedniških volitvah leta 2020.

Njenemu očetu grozi 17 let zaporne kazni

Tridesetletnica je najstarejša hči 54-letnega Hunterja Bidna, ki so ga letos poleti v Los Angelesu obtožili, da je od leta 2016 do leta 2020 utajil 1,4 milijona dolarjev (1,2 milijona evrov) davkov. Krivdo je priznal, grozi pa mu do 17 let zaporne kazni.

Ime Naomi je dobila po prvi predsednikovi hčerki, ki je kot dojenček umrla v prometni nesreči leta 1972 skupaj z materjo in Bidnovo prvo ženo.

Naomi Biden in Peter Neal, oba pravnika, sta se spoznala leta 2018. Foto: Guliverimage

