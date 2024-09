Sin predsednika ZDA Hunter Biden je v četrtek na zveznem sodišču v Kaliforniji priznal krivdo za utajo davkov, s čimer je presenetil tako sodnika kot tudi zvezne tožilce, poročajo ameriški mediji. Sprva je skušal priznati krivdo za dejanja le v devetih točkah obtožnice, hkrati pa je vztrajal pri svoji nedolžnosti, a so tožilci to možnost zavrnili.

Sodnik mu bo kazen izrekel 16. decembra, grozi pa mu do 17 let zaporne kazni, čeprav je davke, ki jih je sprva utajil, že plačal za nazaj z obrestmi.

Hunter Biden je sprva skušal priznati krivdo za dejanja, ki mu jih očita obtožnica v devetih točkah, hkrati pa javno vztrajati pri svoji nedolžnosti. Tožilci so to možnost zavrnili in Biden je na koncu enostavno priznal krivdo za vse.

Predsednik Joe Biden je že prej povedal, da sina ne bo pomilostil, če bo obsojen za kazniva dejanja. Analitiki sicer ugibajo, da mu večina Američanov ne bo zamerila, če bo prelomil obljubo. Med drugim zato, ker se podobni primeri utaje davkov končajo brez zaporne kazni in sodnega procesa, če obtoženec poplača ves dolg za nazaj, kar je Hunter Biden storil.

54-letnega Hunterja Bidna so v Los Angelesu obtožili, da je od leta 2016 do leta 2020 utajil 1,4 milijona dolarjev (1,2 milijona evrov) davkov.

Denar naj bi med drugim porabil za droge, po rehabilitaciji zaradi odvisnosti pa je davkariji plačal dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov). Foto: Reuters