Začenja se sojenje proti Hunterju Bidnu. Joe Biden: Rad te imam.

Odvetniki sina predsednika Joeja Bidna so lani s tožilstvom dosegli dogovor o priznanju krivde za davčne prekrške, po katerem bi dobil le pogojno kazen dveh let in ga ne bi preganjali za nakup pištole.

Dogovor je na sodišču padel v vodo po tem, ko so kongresni republikanci sprožili politični vihar, da je predsednikov sin dobil nenavadno ugoden dogovor.

Zvezni tožilec David Weiss, ki ga je na položaj imenoval Bidnov predhodnik Donald Trump, sodnici ob predstavitvi dogovora ni hotel zagotoviti, da je s tem konec pregona Hunterja Bidna, in odvetniki obtoženega so dogovor zavrnili.

Joe Biden sinovih pravosodnih težav ni komentiral

Bidnov pravosodni minister Merrick Garland je potem Weissa povišal v posebnega tožilca, da lahko nadaljuje pregon sina predsednika ZDA. Joe Biden doslej sinovih pravosodnih težav ni komentiral, le občasno je izjavil, da ga ima rad.

Republikanci izvajajo preiskave Hunterja Bidna že več let oziroma odkar se je Joe Biden odločil za kandidaturo na predsedniških volitvah 2020. Doslej sinovih grehov z očetom niso uspeli povezati, pa tudi sedanji sodni proces in tisti septembra v Kaliforniji nima nič opraviti z navedbami o domnevnih velikih poslih v Ukrajini in na Kitajskem zaradi očetovih političnih zvez.

Hunter Biden je pištolo kupil v času, ko je bil odvisnik od mamil, v kar je zapadel po smrti starejšega brata Beauja Bidna zaradi raka leta 2015. Nekaj let kasneje se je zapletel v romantično razmerje z bratovo vdovo Hallie Biden, ki je našla pištolo, jo vrgla v smeti, kjer jo je našel smetar in predal policiji.

Pištolo je imel 11 dni, iz nje ni nikoli streljal

Hunter Biden je imel pištolo 11 dni in iz nje ni nikoli izstrelil naboja, trdijo njegovi odvetniki, ki tožilstvo obtožujejo, da izvaja politični pregon predsednika Bidna preko njegovega sina.

Posebni tožilec Weiss zavrača očitke in zagotavlja, da politika s tem nima nič, čeprav večina ameriških pravnih analitikov meni, da so takšni kazenski pregoni izjemno redki. Hunterju Bidnu zdaj v primeru obsodbe grozi do 25 let zapora.

Med sodnim procesom bo javnost ponovno slišala podrobnosti zasebnega življenja predsednikovega sina, ko je bil odvisnik od mamil in je zapravljal denar tudi za prostitutke.

Za republikance oziroma njim naklonjene ameriške medije je začetek sodnega procesa politično izjemno dobrodošel po tem, ko je bil bivši predsednik Trump v New Yorku spoznan za krivega kaznivega ponarejanja poslovnih dokumentov.