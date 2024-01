Predsednikovemu sinu grozi 17 let zapora, znan je datum sojenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

To je druga kazenska ovadba zoper sina Joeja Bidna, saj je bil septembra lani obtožen nezakonitega posedovanja orožja. Foto: Reuters

Hunter Biden, sin ameriškega predsednika Joeja Bidna, se je v četrtek na zveznem sodišču v Los Angelesu izrekel za nedolžnega glede obtožb utaje davkov. Sodnik je sojenje razpisal za 20. junij, v primeru obsodbe pa Hunterju grozi do 17 let zapora.

Biden mlajši po zaslišanju ni dajal nobenih izjav novinarjem, ki so čakali pred sodiščem. Njegov odvetnik Abbe Lowell je povedal, da je njegova stranka plačala davke in da jo preganjajo zaradi slavnega priimka.

Hunter Biden je obtožen neplačevanja davkov, davčne utaje ter vložitve lažnih in goljufivih davčnih napovedi, je navedeno v 56-stranski obtožnici, vloženi v Kaliforniji.

Tožilci trdijo, da je predsednikov sin med letoma 2016 in 2020 prejel več kot sedem milijonov dolarjev bruto dohodka, vendar "namerno ni pravočasno plačal davkov za leta 2016, 2017, 2018 in 2019, čeprav je imel dostop do sredstev za plačilo nekaterih ali vseh davkov".

Dodajajo, da je denar porabil za "droge in dekleta, luksuzne hotele in najem nepremičnin, eksotične avtomobile, oblačila in druge predmete osebne narave, skratka za vse, razen za davke", je po navedbah STA poročal britanski BBC.