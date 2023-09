Sin ameriškega predsednika obtožen zaradi nakupa orožja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ameriški zvezni državi Delaware so vložili obtožnico proti sinu predsednika ZDA Joeja Bidna Hunterju Bidnu. Obtožujejo ga kršitev zakona o strelnem orožju, saj da je pri nakupu orožja navedel napačne informacije in namerno zatajil odvisnost od drog, poročajo tuje tiskovne agencije.

Obtožnico proti Hunterju Bidnu se je sicer pričakovalo, saj je pred tem propadel dogovor s tožilstvom. Triinpetdesetletniku očitajo lažno izjavo pri nakupu orožja, lažne izjave pri prodajalcu in posedovanje orožja kljub odvisnosti od drog. Grozi mu do deset let zapora, vendar je tožilstvo že pred tem sporočilo, da pri podobnih primerih običajno izrečejo precej nižje kazni.

V preiskavi tudi zaradi morebitnih davčnih kaznivih dejanj

Hunter Biden je svojo dolgoletno odvisnost od drog razkril sam v leta 2021 objavljeni knjigi. Že dolgo časa je na vizirju ameriškega pravosodja. Med drugim ga preiskujejo zaradi morebitnih davčnih kaznivih dejanj. Junija pa je tožilstvo v Delawaru končno objavilo uradne očitke proti predsednikovemu sinu. Pri tem je šlo za kršitev zakona o orožju. Prav tako so mu očitali, da ni pravočasno plačal dohodnine v letih 2017 in 2018.

Sprva je tožilstvo sporočilo, da se bodo sojenju na sodišču ognili zaradi dogovora s Hunterjem Bidnom, a je ta julija propadel.

Sredi avgusta je nato pravosodni minister ZDA Merrick Garland v zadevi imenoval posebnega preiskovalca Davida Weissa, ki je že vodil preiskavo in je tako dobil dodatna pooblastila.

Bo obtožnica vplivala na očetovo volilno kampanjo?

Preiskava in morebitni sodni proces proti predsednikovemu sinu bi lahko imela vpliv tudi na volilno kampanjo. Joe Biden namerava namreč prihodnje leto znova kandidirati za najvišji položaj v državi. Republikanci v predstavniškem domu so sprožili celo preiskavo za ustavno obtožbo proti predsedniku ZDA Joeju Bidnu zaradi domnevne vpletenosti v sinove sporne posle.