Ameriški kongres bo sprožil preiskavo za ustavno obtožbo proti Bidnu

Bela hiša je potezo McCarthyja že obsodila in jo označila za skrajno politiko v najhujši obliki. Foto: Reuters

Republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy je danes odobril začetek preiskave za ustavno obtožbo proti predsedniku ZDA Joeju Bidnu. Pojasnil je, da se bo preiskava osredotočila zlasti na obtožbe o domnevni zlorabi pooblastil in korupciji. Bela hiša je potezo obsodila in jo označila za skrajno politiko v najhujši obliki.

"Naročam našemu odboru predstavniškega doma, naj začne uradno preiskavo za ustavno obtožbo predsednika Bidna," je dejal McCarthy in zatrdil, da je predsednik lagal Američanom o poslih svojega sina Hunterja. "Republikanci v predstavniškem domu so odkrili resne obtožbe glede ravnanja predsednika Bidna. Te kažejo na kulturo korupcije," je še dodal.

Posli Bidnovega 53-letnega sina Hunterja v Ukrajini in na Kitajskem v času, ko je bil njegov oče podpredsednik pod Barackom Obamo, so nenehna tarča republikancev. Hunterja preiskujejo zaradi morebitne utaje davkov, do konca tega meseca pa naj bi bil obtožen tudi zaradi kršitve zakona o strelnem orožju. Vendar pa doslej ni bil obtožen kaznivih dejanj, povezanih z njegovimi posli v tujini.

Bidna preiskujejo že več mesecev, a niso našli nobenih konkretnih dokazov proti njemu

McCarthy, ki je bil prisiljen skleniti kompromis s skrajno desnim delom republikanske stranke, da bi postal predsednik predstavniškega doma, je bil že več mesecev pod njihovim pritiskom, da sproži preiskavo za ustavno obtožbo proti 80-letnemu Bidnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Republikanci sicer predsednika preiskujejo, odkar so januarja prevzeli nadzor nad predstavniškim domom. Na več zaslišanjih pa niso našli nobenih konkretnih dokazov o Bidnovem spornem ali nepravilnem ravnanju, poroča britanski BBC.

Bela hiša: To je skrajna politika v najhujši obliki

Bela hiša je potezo McCarthyja že obsodila in jo označila za skrajno politiko v najhujši obliki. "Republikanci v predstavniškem domu predsednika preiskujejo že devet mesecev in niso našli nobenih dokazov o nepravilnostih," je na omrežju X, nekdanjem Twitterju, spomnil tiskovni predstavnik Bele hiše Ian Sams.

Načrt za začetek uradne preiskave je naletel na nasprotovanje tudi med nekaterimi republikanskimi poslanci, ki opozarjajo, da dokazi, ki bi Bidna povezovali s kakršnimi koli kršitvami, ne obstajajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ustava ZDA omogoča impeachment oz. odstavitev predsednika s položaja zaradi "izdaje, korupcije ali drugih težjih kaznivih dejanj ali prestopkov". Postopek za ustavno obtožbo se začne, ko večina članov predstavniškega doma potrdi posamezne točke oziroma člene obtožnice. Proces gre nato v senat, kjer pa je za odstavitev predsednika potrebna dvotretjinska večina.