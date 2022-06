Nekdanja žena Bidnovega sina javno o njegovi nezvestobi

Kathleen Buhle je ta teden izdala knjigo, v kateri brez zadržkov opisuje podrobnosti iz zakona s Hunterjem Bidnom, sinom ameriškega predsednika Joeja Bidna. Kathleen in Hunter sta bila poročena med letoma 1993 in 2017, v zakonu so se jima rodili trije otroci, ločila pa sta se po vrsti njegovih afer z drugimi ženskami ter dolgoletnem boju z odvisnostjo od opojnih substanc.

V knjigi If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction, and Healing je zapisala, da se ji je "življenje za vedno spremenilo" 4. julija 2014, ko je prvič ugotovila, da ji je mož nezvest.

Leto 2009, z leve: Hunter Biden z ženo Kathleen ter Joe Biden z ženo Jill Foto: Reuters

Hunter Biden je bil takrat v Mehiki, h Kathleen pa je na obisk prišel brat. Na moževem tabličnem računalniku mu je kazala fotografije z njunega potovanja v Pariz, ko se je nenadoma pojavila fotografija neznane ženske v hotelskem kopalnem plašču.

Kathleen Buhle (takrat Kathleen Biden) leta 2012 Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle "Otrpnila sem. Kaj sem ravnokar videla? Bratu sem rekla, da se bom takoj vrnila, vzela tablico in odšla v spalnico. Na fotografiji je bila ženska, ki je stala na balkonu hotelske sobe, podobne tisti, ki sva jo midva imela v Parizu. Nosila je bel kopalni plašč, bila je mlada in lepa, okoli oči je imela razmazano maskaro," je v knjigi zapisala Kathleen in razkrila, da jo je naslednja fotografija, ki jo je zagledala, še bolj prizadela: "Hunter. Moj Hunter. Moj partner. Moja ljubezen. Sedel je v enakem kopalnem plašču, gledal nekam dol in videti je bilo, da ne ve, da ga nekdo fotografira."

Ljubezenske avanture Hunterja Bidna v zadnjih letih sicer niso več skrivnost, o njih je v javnosti znano praktično vse, v knjigi pa Kathleen piše, da v času zakona nikoli ni dvomila o njegovi zvestobi. "Od vseh mojih strahov je bila njegova nezvestoba edino, kar me ni nikoli skrbelo," je zapisala.

Ko je moža soočila s fotografijami, ki jih je našla, ji je dejal, da je bil nezvest "le petkrat" in to "le s prostitutkami v tujini", zatrjeval ji je, da je šlo le za fizične stike brez čustev, je zapisala v knjigi.

Zapletel se je v razmerje z vdovo svojega brata

Kathleen je zahtevo za ločitev vložila leta 2016, ločeno pa sta začela živeti že oktobra 2015, kakšnih pet mesecev zatem, ko je Hunterjev brat Beau Biden umrl zaradi tumorja na možganih. Takrat pa se je zgodilo nekaj še bolj škandaloznega – Hunter se je zapletel z bratovo vdovo Hallie Biden.

Hunter Biden ob svakinji Hallie na pogrebu svojega brata Beauja Bidna Foto: Guliverimage/AP

Kathleen v knjigi piše, da je za to razmerje izvedela šele konec leta 2016 in to od hčerke, sumi pa so se ji porajali že prej. S svakinjo Hallie sta si namreč bili zelo blizu, ona je bila ena redkih, ki je vedela za Hunterjevo nezvestobo, Kathleen pa ji je stala ob strani, ko je umiral Beau.

Po Beaujevem pogrebu je Hunter vse več časa preživljal pri Hallie, se v knjigi spominja Kathleen, "rekel mi je, da se čuti dolžnega skrbeti zanjo in njene otroke, kot je zanj po smrti njegove matere skrbela njegova teta. Bilo je čudno, dejansko so se zdeli kot ... družina".

Poroka po šestih dneh poznanstva

Hunterjeva zveza s Hallie je trajala do leta 2019, nato pa se je nenadoma poročil z Južnoafričanko Melisso Cohen, s katero se je poznal le šest dni. Leta 2020 se jima je rodil sin Beau.

Z ženo Melisso in sinom Beaujem Foto: Guliverimage/AP

Lani je sicer knjigo, v kateri je popisal predvsem svoj boj z odvisnostjo, izdal tudi Hunter. V njej je odkrito spregovoril o tem, da se že več kot 20 let bori z odvisnostjo od drog in alkohola. Od leta 2019, ko so ga njegovi bližnji soočili s tem, da drvi v propad, naj bi bil trezen.

Oglejte si še: