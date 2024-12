Odvetniki novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa so v torek zahtevali ustavitev postopka v primeru ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom pornografski igralki za molk o spolnem odnosu. Ob tem so navedli, da je sedanji predsednik ZDA Joe Biden uporabil podobne argumente za pomilostitev svojega sina Hunterja.

Biden je odlok o pomilostitvi sina, ki je bil obsojen zaradi laganja pri nakupu pištole in je priznal krivdo za utaje davkov, podpisal v nedeljo. V utemeljitvi odločitve je navedel, da je bil njegov sin podvržen političnemu pregonu, saj se podobne obtožbe praviloma ne končajo z zaporno kaznijo.

Porota je Trumpa maja spoznala za krivega 34 točk obtožnice zaradi ponarejanja poslovne dokumentacije ob prikrivanju plačila 130 tisoč dolarjev pornografski filmski igralki Stormy Daniels, da bi jo utišal pred razkritjem domnevne zunajzakonske afere med zadnjim delom volilne kampanje leta 2016. Sodnik Juan Merchan je zaradi Trumpove zmage na predsedniških volitvah izrek kazni preložil za nedoločen čas.

Trumpova obramba je v predlogu za ustavitev postopka, ki ga je vložila v ponedeljek, navedla enake argumente kot Biden, ki je pomilostitev sina Hunterja utemeljil z besedami, da je bil v sodstvu deležen nepravične in politično motivirane obravnave.

Trumpova obsodba bi zmotila prenos oblasti

Kot poudarjajo, je tudi Trump žrtev tovrstnega "političnega teatra". V predlogu, ki obsega 69 strani, navajajo še, da bi izrek kazni Trumpu zmotil prenos oblasti v ZDA in bil v nasprotju z njegovo imuniteto kot prihodnjega predsednika, poročajo tuje tiskovne agencije.

Državno tožilstvo v New Yorku ima čas za odgovor do ponedeljka. Sodnik Merchan bo moral odločiti, ali bo zadevo v celoti zavrnil ali pa bo odložil vse pravne posledice do konca Trumpovega predsedniškega mandata, ki se bo začel 20. januarja.