Trump zagrozil Hamasu: Če talci ne bodo izpuščeni pred 20. januarjem ...

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem mediju Truth Social zagrozil palestinskemu gibanju Hamas s hudimi posledicami, če do njegove prisege na položaj 20. januarja ne bodo izpustili talcev, ki so jih zajeli med napadom na Izrael oktobra lani.

"Če talci ne bodo izpuščeni pred 20. januarjem 2025, ko bom ponosno prevzel položaj predsednika ZDA, bodo odgovorni za grozodejstva proti človeštvu drago plačali. Udarec bo hujši, kot kadarkoli v dolgi in bogati zgodovini ZDA. Izpustite talce," je zapisal Trump, ki posledic ni podrobneje opredelil.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra lani napadli Izrael, pri čemer je bilo ubitih nekaj več kot 1.200 ljudi, zajeli pa so tudi 251 talcev, od katerih jih po izraelskih podatkih 97 še vedno zadržujejo v Gazi. Izraelska vojska trdi, da je 35 med njimi že mrtvih.

Tudi Biden si je prizadeval za izpustitev talcev

Predsednik ZDA Joe Biden si je po izraelskem odgovoru na napad Hamasa in ofenzivi na Gazo prizadeval za premirje in izpustitev talcev ter občasno blago kritiziral izraelske napade in druga dejanja, zaradi katerih je po podatkih oblasti v Gazi od 7. oktobra lani umrlo skoraj 45 tisoč ljudi.

Trump, ki je bil v svojem prvem mandatu izrazit podpornik Izraela, v času predvolilne kampanje ni veliko govoril o Gazi, razen tega, da je kritiziral Bidna, saj so demokrati zaradi izraelske ofenzive izgubljali glasove pri volivcih arabskega izvora.

Po zmagi na volitvah zadržkov nima več in ameriški analitiki pričakujejo, da se bo kmalu z izjavami in dejanji spet postavil povsem na izraelsko stran.