Nevladniki vlado pozivajo k embargu na vojaško sodelovanje z Izraelom

Gibanje za pravice Palestincev, organizacija Amnesty International Slovenije in Mirovni inštitut so danes vlado pozvali k uvedbi popolnega embarga na vojaško sodelovanje z Izraelom. S tem so se odzvali na novico, da naj bi Slovenija v prihodnjih letih kupila za 30 milijonov evrov izraelskega orožja.

Pod poziv, ki so ga predstavniki omenjenih organizacij predali Morsu, so se podpisali še Zavod za kulturno raznolikost Open, Društvo Humanitas, Društvo organizacija za participatorno družbo in Pekarna Magdalenske mreže iz Maribora, je na novinarski konferenci pred poslopjem Morsa povedala Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev.

Po njenih besedah vlada premierja Roberta Goloba z načrtovanim nakupom za 30 milijonov evrov izraelskega orožja v prihodnjih dveh letih, o katerem je konec novembra poročal časnik Delo, Izraelu sporoča, da se izvajanje genocida in hudodelstev izplača, kot podpisnica konvencije ZN o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida pa ignorira svojo mednarodnopravno obveznost.

"Tudi če ima Slovenska vojska dolgoročne in srednjeročne programe svoje izgradnje in opremljanja, bi jih zaradi izraelskega genocida in mednarodnopravnih obveznosti Slovenije morala premisliti na novo," je dodala.

Poziv k takojšnji mirovni politiki

Iztok Šori z Mirovnega inštituta je opozoril na po njegovih besedah spregledan 124. člen slovenske ustave, ki pravi, da država pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Vlado je pozval, naj nemudoma začne dosledno izvajati mirovno politiko, ki da edina zagotavlja boljšo prihodnost in ohranitev človeštva.

Med praktičnimi koraki v tej smeri je med drugim navedel vlaganje v strategije nenasilnega odpora, preusmeritev sredstev iz vojaškega proračuna v humanitarne in razvojne projekte, izvajanje mirovne diplomacije, naslavljanje vzrokov konfliktov, povečanje pomoči državam, kjer divjajo oboroženi konflikti, ter krepitev podpore beguncem in žrtvam vojn.

Direktorica Amnesty International Slovenija Nataša Posel je izpostavila razsežnost humanitarne krize v Gazi in domnevnih izraelskih zločinov. Izjave Goloba in zunanje ministrice Tanje Fajon, ki sta se javno večkrat zavzela za premirje in izrazila podporo uvedbi embarga na trgovanje z Izraelom, po njenih besedah niso dovolj. "Slovensko politiko ponovno pozivamo, da preide k dejanjem in konkretnim ukrepom," je poudarila.