14.00 Na severu Gaze zaradi izraelske blokade pomoči ogroženih več deset tisoč življenj

Že več kot 50 dni se med 65 tisoč in 75 tisoč prebivalcev na severu Gaze spoprijema z vse slabšimi pogoji za preživetje, saj je bila dostava humanitarne pomoči na območja Bejt Lahije, Džabalije in Bejt Hanuna zaradi hudih spopadov na severu Gaze v veliki meri ovirana, so danes na omrežju X zapisali pri UNRWA.

V zadnjih treh dneh je na severu Gaze močno deževalo, padle so tudi temperature, zato je na tisoče družin na dežju in mrazu brez zavetja, odej in vzmetnic.

Kot so pojasnili pri UNRWA, so od 6. oktobra ZN na omenjena območja 91-krat poskusili dostaviti humanitarno pomoč, pri čemer je bilo 82 poskusov zavrnjenih, devet pa oviranih.

V bombardiranju dveh hiš v Bejt Lahiji so bili ubiti najmanj štirje ljudje, pet pa ranjenih, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa. Danes zjutraj so izraelske sile napadle še eno nekdanjo šolo, kjer so po lastnih navedbah izvedle operacijo proti borcem palestinskega gibanja Hamas.

Posledice izraelskega napada v begunskem taborišču Nuseirat Foto: Reuters

Izraelska vojska je 5. oktobra začela obsežno bombardiranje severa enklave, dan pozneje je sledila kopenska invazija, v kateri je bilo odtlej ubitih več kot 2.300 Palestincev, poroča španska tiskovna agencija EFE.