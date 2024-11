"Te imunitete veljajo za premierja Netanjahuja in druge zadevne ministre ter jih je treba vzeti v razmislek, če nas bo Mednarodno kazensko sodišče pozvalo, naj jih aretiramo in izročimo," je še dodalo ministrstvo. Tudi zunanji minister Jean-Noel Barrot je pred tem danes za radio Franceinfo izjavil, da bi nekateri voditelji lahko uživali imuniteto pred pregonom s strani ICC.

Na vprašanje, ali bi Pariz aretiral Netanjahuja, če bi ta stopil na francosko ozemlje, ni podal konkretnega odgovora. Poudaril je, da je Francija zavezana mednarodnemu pravu, in dodal, da je odločitev na koncu odvisna od sodnih organov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael ni član ICC. Foto: Reuters

Netanjahu naj bi klical Macrona in ga pozival k neupoštevanju ICC

ICC je v četrtek zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti izdalo naloge za aretacijo Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in poveljnika palestinskega islamističnega gibanja Hamas Mohameda Deifa.

27. člen rimskega statuta, ki je pravna podlaga ICC, določa, da imuniteta "ne preprečuje sodišču, da bi izvajalo svojo jurisdikcijo nad takšno osebo". 98. člen pa navaja, da država ne sme ravnati v nasprotju s svojimi obveznostmi po mednarodnem pravu glede diplomatske imunitete.

Po nepreverjenih navedbah nekaterih francoskih medijev naj bi Netanjahu v telefonskih pogovorih s predsednikom Emmanuelom Macronom Pariz pozval, naj ne izvrši odločitve ICC.

Izrael se bo pritožil



Izrael je v sredo sicer napovedal pritožbo zoper naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta, ki ju je minuli teden izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC), so sporočili z urada predsednika izraelske skrajno desne vlade.



Kot je urad zapisal na omrežju X, so ICC danes obvestili, da se bodo zoper naloga pritožili. Ob tem od haaškega sodišča zahtevajo, da odloži izvršitev omenjenih nalogov.



"Izrael zanika pristojnost Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu in legitimnost nalogov za prijetje, ki so bili izdani za predsednika vlade in nekdanjega obrambnega ministra," so še zapisali na uradu.



ICC je v četrtek zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti izdalo naloge za aretacijo Netanjahuja, Galanta in poveljnika oboroženega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas Mohameda Deifa.



Izrael sicer ni član ICC.

Amnesty International: Imuniteta ICC za izvoljene politike je nekaj, kar ne obstaja

Francoski urad mednarodne človekoljubne organizacije Amnesty International je bil danes kritičen do stališča zunanjega ministrstva. Po njihovem mnenju bi morala Francija "izrecno potrditi, da se strinja z nedvoumno pravno dolžnostjo izvajanja nalogov za prijetje v skladu z rimskim statutom".

Netanjahu naj bi poklical francoskega predsednika Macrona in ga pozval, naj ne izvrši nalogov ICC. Foto: Reuters

"Nihče ne dobi imunitete pred nalogom ICC, ker je na položaju," pa je sporočil medijski direktor organizacije Human Rights Watch Andrew Stroehlein. V zapisu na omrežju X je francosko stališče označil za nesmiselno, rekoč da Netanjahu ne uživa imunitete, tako kot je ne ruski predsednik Vladimir Putin, za katerega je ICC tudi izdala nalog za prijetje.

Je Izrael Franciji postavil ultimat?

Francija je sicer skupaj z ZDA posredovala pri dogovoru o prekinitvi ognja med izraelsko vojsko in libanonskim gibanjem Hezbolah, ki je v sredo stopil v veljavo.

Izraelski mediji ob sklicevanju na neimenovane vire poročajo, da je Izrael pogojeval francosko vključenost v ta dogovor z javno zavezo Pariza, da Netanjahu ne bo pridržan ob morebitnem prihodu v Francijo.