Ob 4. uri zjutraj po lokalnem času je po letu dni spopadov, ki so terjali na tisoče žrtev, začela veljati prekinitev ognja med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Pred tem sta obe strani izvedli še nekaj napadov. Izraelska vojska je sicer prebivalce juga Libanona pozvala, naj se kljub temu še ne vračajo na domove.

zrael in Hezbolah sta dogovor o prekinitvi ognja dosegla ob posredovanju ZDA in Francije. V skladu s pogoji dogovora naj bi se izraelske sile v 60 dneh umaknile iz Libanona, sile Hezbolaha na jugu države pa naj bi v istem obdobju nadomestila libanonska vojska.

Dogovor naj bi vključeval tudi ustanovitev odbora pod vodstvom ZDA, ki bi nadzoroval njegovo izvajanje, in zagotovila Washingtona, da lahko Izrael še naprej ukrepa proti neposrednim grožnjam, če tega ne bo storila libanonska vojska.

Izraelski vojaki ostajajo na položajih

Če bo prekinitev ognja zdržala, bo pomenila konec leto dni trajajočih spopadov med Izraelom in Hezbolahom, ki so se še zaostrili septembra, ko je izraelska vojska stopnjevala obstreljevanje in sprožila omejeno kopensko invazijo. Vojna je z domov pregnala več deset tisoč Izraelcev in več sto tisoč Libanoncev.

Izraelska vojska je po uveljavitvi prekinitve ognja ob 4. uri po lokalnem času (3. uri po srednjeevropskem) prebivalce juga Libanona pozvala, naj se še ne vračajo na domove. Kot je sporočila, njihovi vojaki tam ostajajo na položajih, približevanje tako njim kot krajem, katerih evakuacije so pred tem odredili, pa da je prepovedano.

"Za varnost vas samih in vaših družinskih članov se vzdržite premika na območje. Obvestili vas bomo, ko se bo varno vrniti domov," je v zapisu na omrežju X dodal tiskovni predstavnik vojske Avičaj Adrae. Kljub svarilu je na cestah v Libanonu po poročanju britanskega BBC že videti avtomobile na poti proti jugu.

Napadali so do zadnjega trenutka

Obstreljevanje med stranema se je sicer nadaljevalo še v urah pred uveljavitvijo prekinitve ognja. Hezbolah je proti Izraelu poslal več dronov, Izrael pa je izvedel zračne napade na Bejrut.

Biden napovedal prekinitev ognja v palestinski enklavi

Dogovor ne vpliva neposredno na vojno v Gazi. Ameriški predsednik Joe Biden je sicer v torek napovedal nadaljnja prizadevanja za prekinitev ognja tudi v palestinski enklavi, češ da so dobili nov zagon za posredovanje v tej smeri.

"V prihodnjih dneh si bodo ZDA skupaj s Turčijo, Egiptom, Katarjem, Izraelom in drugimi prizadevale za prekinitev ognja v Gazi. To bo mogoče z izpustitvijo talcev in koncem vojne brez Hamasa na oblasti," je dejal Biden.

"Tako kot si libanonsko ljudstvo zasluži varnost in blaginjo, si tudi prebivalci Gaze zaslužijo varnost in blaginjo. Tudi oni si zaslužijo konec spopadov," je poudaril predsednik ZDA.

Evropski voditelji pozdravili dogovor: Ustvarjeni so pogoji za trajni mir

Biden in francoski predsednik Emmanuel Macron sta v torek podala skupno izjavo o dogovoru in izrazila prepričanje, da se bodo s tem spopadi končali, Izrael bo zaščiten pred napadi Hezbolaha in ustvarjeni bodo pogoji za trajni mir. Pozdravila sta več tednov neutrudne diplomacije in dejala, da bo dogovor ustvaril pogoje za ponovno vzpostavitev trajnega miru in omogočil prebivalcem obeh držav, da se varno vrnejo na svoje domove.

ZDA in Francija si bosta prizadevala za celovito izvajanje in uveljavljanje dogovora ter obenem vodila tudi mednarodna prizadevanja za krepitev zmogljivosti libanonske vojske. Obe državi, ki sta posredovali pri sprejemanju dogovora sta še napovedali prizadevanja za podporo gospodarskega razvoja po vsem Libanonu, navaja izjava.

Dogovor o prekinitvi ognja, ki za zdaj velja le za 60 dni, so pozdravili tudi voditelji EU in drugi. Visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell je na mediju X zapisal, da gre za olajšanje za uničujoč položaj na Bližnjem vzhodu in pohvalil uspešno posredovanje ZDA ter Francije. Poudaril je, da bo ključno to, da se premirje obdrži.

Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dogovor označila za zelo spodbudno novico in prav tako na mediju X zapisala, da bo Libanon sedaj dobil priložnost za utrditev notranje varnosti in stabilnosti, ker se bo vpliv Hezbolaha zmanjšal.

Britanski premier Keir Starmer pa je po poročanju tiskovne agencije dpa pozval naj se premirje spremeni v trajno politično rešitev krize v regiji na temelju resolucije Varnostnega sveta ZN 1701, kar bo omogočilo trajno vrnitev civilistov na svoje domove in obnovo skupnosti na obeh straneh meje.

Libanonski mediji poročajo, da je Biden kmalu po objavi dogovora po telefonu poklical libanonskega premierja Nadžiba Mikatija, ki je dogovor označil za odločilen korak do miru in stabilnosti v Libanonu. Od Bidna pa naj bi zahteval, da Izrael dogovor v celoti spoštuje in umakne vse svoje sile iz Libanona, navaja dpa.

Izraelski premier Bejamin Netanjahu je ob najavi dogovora izrazil prepričanje, da bo palestinsko gibanje Hamas v Gazi sedaj osamljeno, Biden pa je pozval Hamas naj takoj izpusti talce, ki jih je zajel 7. oktobra lani in s tem konča spopade.