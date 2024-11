Izrael je sprejel dogovor o začasnem premirju z libanonsko šiitsko militantno skupino Hezbolah, ki bi začel veljati v sredo, poročajo izraelski mediji. Dogovor naj bi po navedbah medijev že sprejel in potrdil tudi izraelski varnostni kabinet, potrditi pa ga mora še vlada. Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki sicer še ni jasno povedal, ali je varnosti kabinet res naklonjen predlogu o premirju, je ob tem opozoril, da se bo Izrael na vsako kršitev dogovora o začasni prekinitvi ognja ostro odzval.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



19.45 Izrael je sprejel dogovor o prekinitvi ognja v Libanonu

16.40 Izrael pred odločanjem o prekinitvi ognja izvedel obsežen napad na Bejrut

13.19 Izrael ob morebitnih kršitvah dogovora o prekinitvi ognja v Libanonu napoveduje oster odziv

11.55 ZN in EU znova pozvali k prekinitvi ognja v Libanonu

19.45 Izrael je sprejel dogovor o prekinitvi ognja v Libanonu

"Državljani Izraela, danes zvečer bom predložil osnutek premirja v odobritev kabinetu," je v televizijskem nagovoru dejal Netanjahu. Zaenkrat ni jasno, kateri kabinet je imel v mislih. Izraelski mediji so pred tem poročali, da varnostni kabinet predlog podpira.

Dejal je le, da se bo Izrael odločno odzval na morebitne Hezbolahove kršitve dogovora oz. da bo ohranil popolno svobodo pri delovanju v Libanonu. "Če nas bo Hezbolah poskušal napasti, če se bo oborožil, če bo obnovil infrastrukturo ob meji, ga bomo napadli," je zatrdil in dodal, da je trajanje premirja odvisno od razvoja dogodkov.

Po njegovih besedah bi sicer premirje Izraelu omogočilo tudi, da se osredotoči na "iransko grožnjo".

Če Hezbolah prekrši dogovor, bo Izrael ponovno napadel, je opozoril Netanjahu. Foto: Reuters

Poudaril je še, da bo Izrael svojim državljanom s severa omogočil varno vrnitev domov in da vojne ne bo konec, dokler se to ne zgodi. Izrael je sicer z vojaškimi operacijami v zadnjih mesecih libanonsko gibanje Hezbolah "vrnil desetletja nazaj", je dodal.

Obljubil je tudi krepitev pritiska na palestinsko islamistično gibanje Hamas, proti kateremu izraelska vojska že več kot leto dni vodi ofenzivo v Gazi. "Ko Hezbolaha ne bo več na spregled, bo Hamas v boju ostal sam. Naš pritisk nanj se bo okrepil," je dejal vodja izraelske skrajno desne vlade.

Dogovor o prekinitvi ognja vključuje 60-dnevno prehodno obdobje, med katerim bi se izraelska vojska umaknila z juga, tja pa bi prišle libanonske državne sile. Hezbolah naj bi se umaknil severno od reke Litani, poroča britanski BBC.



Vključeval naj bi tudi ustanovitev odbora pod vodstvom ZDA, ki bi nadzoroval njegovo izvajanje, in zagotovila ZDA, da lahko Izrael še naprej ukrepa proti neposrednim grožnjam, če tega ne bo storila libanonska vojska.

16.40 Izrael pred odločanjem o prekinitvi ognja izvedel obsežen napad na Bejrut

Izraelska vojska je danes izvedla nov obsežen napad na Bejrut. Pred začetkom seje izraelskega varnostnega kabineta, kjer razpravljajo o sporazumu o prekinitvi ognja z libanonskim gibanjem Hezbolah, je izraelska kopenska invazija dosegla tudi reko Litani.

Okrepljene aktivnosti izraelske vojske potekajo v senci seje varnostnega kabineta, ki se je začela ob 16. uri po srednjeevropskem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Libanonska tiskovna agencija NNA je pred tem poročala o številnih napadih na Bejrut, med drugim naj bi izraelske sile zadele štirinadstropno stavbo z razseljenimi civilisti v južnih predmestjih prestolnice. V napadih, ki so ciljali tudi osrednji del mesta, so izraelske sile ubile najmanj sedem ljudi, še vsaj 37 je ranjenih.

Izrael je v popoldanskih urah z odredbami z evakuacijo zagrozil tudi prebivalcem zahodnega Bejruta, kjer je ob množičnem poskusu bega civilistov zavladala panika, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Po navedbah izraelske vojske so bili napadi med drugim usmerjeni v vojaško in finančno infrastrukturo Hezbolaha.

Kopenska invazija izraelske vojske je danes dosegla tudi reko Litani, ki jo domnevno omenja predlog za prekinitev ognja, o katerem razpravlja izraelski varnostni kabinet. Seja naj bi trajala do večernih ur.

Eden od pogojev izraelske vojske za sklenitev sporazuma o prekinitvi ognja s Hezbolahom je, da gibanje potisnejo severno od reke Litani, 30 kilometrov od meje, da bi s tem onemogočili njihove napade na sever Izraela.

Reka predstavlja črto, ki je po resoluciji Varnostnega sveta ZN 1701 najjužnejša točka za pripadnike gibanja Hezbolah. Resolucija južno od reke dopušča prisotnost zgolj libanonske vojske in mirovnih sil ZN.

13.19 Izrael ob morebitnih kršitvah dogovora o prekinitvi ognja v Libanonu napoveduje oster odziv

Izrael bo ob vsakršni kršitvi dogovora o prekinitvi ognja v Libanonu, o katerem bo danes glasoval izraelski varnostni kabinet, odločno ukrepal, je danes izjavil izraelski obrambni minister Izrael Kac. Poudaril je, da Izrael ne bo več dopuščal razmer, v kakršnih je šiitsko gibanje Hezbolah lahko krepilo svoje vojaške zmogljivosti na jugu Libanona.

"Če ne boste ukrepali, bomo ukrepali mi, in to odločno," je Kac dejal v pogovoru s posebno koordinatorko Združenih narodov za Libanon Jeanine Hennis-Plasschaer v Tel Avivu in poudaril, da bo Izrael v prihodnje pri obrambi svojih interesov ravnal brez tolerance.

"Vsaka hiša, obnovljena v južnem Libanonu in uporabljena kot teroristično oporišče, bo uničena, vsaka teroristična organizacija bo napadena, vsak poskus prenosa orožja bo preprečen, vsaka grožnja našim silam ali državljanom pa bo takoj odpravljena," je dodal.

11.55 ZN in EU znova pozvali k prekinitvi ognja v Libanonu

Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk in visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell sta danes pozvala k prekinitvi ognja v Libanonu. Borrell je prepričan, da Izrael nima več nobenega razloga, da bi zavrnil dogovor o prekinitvi ognja. Ob tem je izrazil upanje, da bo Izrael dogovor sprejel še danes.

"Visoki komisar ponovno poziva k takojšnji prekinitvi ognja, da bi se končali poboji in uničevanje," je na novinarski konferenci v Ženevi povedal Türkov tiskovni predstavnik Jeremy Laurence. Dodal je, da je edini način za končanje trpljenja ljudi na vseh straneh trajna in takojšnja prekinitev ognja v Libanonu, Izraelu in Gazi.

K prekinitvi ognja je danes znova pozval tudi Borrell. "Na mizi je predlog, ki sta ga posredovali ZDA in Francija in ki Izraelu daje vse varnostne zaveze, ki jih je zahteval. Nobenega izgovora ni za zavrnitev tega predloga," je dejal na srečanju zunanjih ministrov skupine G7 pri Rimu.

Ob tem je izrazil upanje, da bo Izrael predlog sprejel še danes. "Nič več izgovorov. Nič več dodatnih zahtev. Ustavite te spopade. Nehajte pobijati ljudi," je nadaljeval in dodal, da je slišal izjave nekaterih ministrov izraelske vlade, ki so pripravljeni nadaljevati napade, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot poroča časnik Times of Israel, bo izraelski varnostni kabinet predvidoma danes ob 17.30 po lokalnem času odločal o dogovoru o prekinitvi ognja. Sestanek naj bi trajal najmanj do 21. ure.

Dogovor o prekinitvi ognja vključuje 60-dnevno prehodno obdobje, med katerim bi se izraelska vojska umaknila z juga, tja pa bi prišle libanonske državne sile. Hezbolah naj bi se umaknil severno od reke Litani, poroča britanski BBC.

Dogovor naj bi vključeval ustanovitev odbora pod vodstvom ZDA, ki bi nadzoroval njegovo izvajanje, in zagotovila ZDA, da lahko Izrael še naprej ukrepa proti neposrednim grožnjam, če tega ne bo storila libanonska vojska.

Sklenitvi dogovora sicer niso naklonjeni vsi v Izraelu. Skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir namreč vztraja, da bi Izrael moral nadaljevati vojno do popolne zmage. Izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju je ob tem sporočil, da "še ni prepozno, da bi ustavili ta sporazum", navaja BBC.