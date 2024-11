Hezbolah razglasil zmago nad Izraelom

Hezbolah je bil kot stranka in oboroženo gibanje ustanovljen s pomočjo Irana leta 1985 ravno v odgovor na izraelsko okupacijo južnega Libanona, ki je trajala do leta 2000. Šest let pozneje je izraelska vojska v odgovor na napade Hezbolaha znova izvedla invazijo na to območje. V 34-dnevni vojni je bilo takrat ubitih več kot tisoč ljudi.

Foto: Guliverimage