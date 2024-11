Mors: Slovenija ne kupuje nobenega orožja ali opreme od Izraela

Slovensko obrambno ministrstvo je danes zanikalo, da bi Republika Slovenija kupovala izraelsko orožje in strelivo, kot je včeraj poročalo Delo. Poudarili so, da izraelsko raketno tehnologijo proizvaja nemško podjetje, ki je v večinski lasti še dveh velikih nemških podjetij, plačila za te rakete pa niso šla nobenim izraelskim proizvajalcem.

"Republika Slovenija od začetka vojne v Gazi v Izraelu ne kupuje nobenega orožja in vojaške opreme," so zagotovili na ministrstvu za obrambo glede na poročila časnika Delo, ki naj bi slonela na podatkih Mihe Kordiša in stranke Levica. Kot poudarjajo na ministrstvu, so to v pisnem odgovoru Kordišu odgovorili že 18. septembra in nato po dopolnjenih vprašanjih še 18. novembra letos.

"Od začetka vojne v Gazi Republika Slovenija v Izraelu ni niti kupila nobenega orožja, streliva ali druge vojaške opreme niti ni izdala nobenega dovoljenja za izvoz tovrstnega blaga iz Republike Slovenije v Izrael," so poudarili.

Mors: Plačila za nakup raket Spike niso šla izraelskim proizvajalcem

Sporen naj bi bil nakup protioklepnega raketnega sistema Spike, ki so ga razvili Izraelci in ki ga Slovenska vojska uporablja že skoraj dve desetletji.

Iz Načrta razvojnih programov 2023–2026 izhaja, da naj bi Slovenija v obdobju 2024–2026 za nakup tega sicer izraelskega orožja namenila 31,5 milijona evrov, od tega 12,3 milijona evrov že v prihodnjem letu.

A kot poudarjajo na Morsu, Slovenska vojska teh raket ne kupuje pri izraelskih proizvajalcih, ampak pri edinem evropskem izvajalcu Eurospike iz Nemčije, ki je v večinski lasti dveh velikih nemških podjetij Rheinmetall in Diehl Group.

Zagotovili so tudi, da "ministrstvo za obrambo ni izvajalo plačil izraelskim proizvajalcem orožja". "Vsi deli protioklepnega sistema Spike so izdelani pri evropskih proizvajalcih," so še zatrdili na Morsu. Pojasnili so še, da so plačila za posodabljanje tega raketnega sistema v letih 2022 in 2023 šla "prek Natove agencije za nabave (NSPA), in sicer v okviru Partnerstva za oborožitvene sisteme z izstrelki za kopensko bojevanje, v katerem sodeluje 13 držav članic Nata".

Ostri odzivi Levice, SD in Šetinc Pašek

V Levici in pri Socialnih demokratih so se sicer po poročilih, da naj bi vlada načrtovala "nakup izraelskega orožja", ostro odzvali in vlado pozvali, naj te načrte opusti. Pridružila se jim je tudi nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek.

V skupni pobudi poudarjajo, da potrditev proračunskih okvirjev za leti 2025 in 2026 ne pomeni podpore temu konkretnemu nakupu. "Vztrajanje pri izvedbi takšnih poslov v trenutnih okoliščinah bi po njihovem mnenju pomenilo posredno podporo dejanjem, ki jih mednarodna skupnost in ugledni pravni organi, vključno z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu, opredeljujejo kot genocid nad palestinskim prebivalstvom," so zapisali v pobudi.

Ob tem opozarjajo, da zahteva Mednarodnega kazenskega sodišča za izdajo nalogov za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta jasno potrjuje kršitve mednarodnega prava, vključno z vojno okupacijo palestinskih ozemelj in nesorazmernimi povračilnimi ukrepi, ki so povzročili humanitarno katastrofo.

Že včeraj se je na družbenem omrežju X odzval vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. "Na eni strani med vrsticami komaj povemo, da bomo spoštovali nalog Mednarodnega kazenskega sodišča, po drugi pa bomo vojnim zločincem plačevali za njihovo orožje?" je zapisal.