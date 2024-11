SD, Levica in Šetinc Pašek ostro: Vlada naj takoj ustavi nakup izraelskega orožja

Poslanci in poslanke Socialnih demokratov, Levice in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek so na vlado naslovili pobudo, v kateri izražajo ostro nasprotovanje nadaljevanju načrtov za nakup izraelskega orožja in streliva.

Že včeraj se je na družbenem omrežju X odzval vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. "Na eni strani med vrsticami komaj povemo, da bomo spoštovali nalog Mednarodnega kazenskega sodišča, po drugi pa bomo vojnim zločincem plačevali za njihovo orožje?" je zapisal.

Iz Načrta razvojnih programov 2023–2026 izhaja, da naj bi Slovenija v obdobju 2024–2026 za nakup izraelskega orožja namenila 31,5 milijona evrov, od tega 12,3 milijona evrov že v prihodnjem letu za nakup izraelskih raket Spike.

Potrditev proračuna ne pomeni podpore konkretnemu nakupu

Poslanke in poslanci SD, Levice in Šetinc Pašek poudarjajo, da potrditev proračunskih okvirjev za leti 2025 in 2026 ne pomeni podpore temu konkretnemu nakupu. "Vztrajanje pri izvedbi takšnih poslov v trenutnih okoliščinah bi po njihovem mnenju pomenilo posredno podporo dejanjem, ki jih mednarodna skupnost in ugledni pravni organi, vključno z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Haagu, opredeljujejo kot genocid nad palestinskim prebivalstvom," so zapisali v pobudi.

Ob tem opozarjajo, da zahteva Mednarodnega kazenskega sodišča za izdajo nalogov za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta jasno potrjuje kršitve mednarodnega prava, vključno z vojno okupacijo palestinskih ozemelj in nesorazmernimi povračilnimi ukrepi, ki so povzročili humanitarno katastrofo.

Že včeraj se je na družbenem omrežju X glede nakupa izraelskega orožja odzval vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec. "Na eni strani med vrsticami komaj povemo, da bomo spoštovali nalog Mednarodnega kazenskega sodišča, po drugi pa bomo vojnim zločincem plačevali za njihovo orožje?" je zapisal.

Poslanci: Vlada naj revidira vse obstoječe dogovore in pogodbe z Izraelom na področju vojaške opreme

Od vlade pričakujejo, naj nemudoma ustavi vse načrte za nabavo izraelskega orožja, zaradi kršitev mednarodnega prava in genocidnimi dejanji nad palestinskim prebivalstvom, naj spoštuje zahteve Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu in se zaveže k izvajanju njihovih odločitev ter naj pregleda in revidira vse obstoječe dogovore in pogodbe z Izraelom na področju vojaške opreme.

Poslanci opozarjajo, da so dejanja Izraela zahtevala že več deset tisoč življenj in povzročila nepredstavljivo humanitarno trpljenje. "V trenutkih, ko svet opazuje te zločine proti človečnosti, mora tudi Slovenija izkazati svojo zavezanost pravičnosti, človekovim pravicam in solidarnosti," so prepričani podpisniki pobude.