Vlada namerava do leta 2026 kupiti za 31,5 milijona evrov izraelskega orožja in streliva, danes ob sklicevanju na podatke, ki jih je pridobila koalicijska stranka Levica, poroča časnik Delo.

Slovenska vojska je od Izraela med letoma 2019 in 2023 nabavila za 57,5 milijona evrov orožja in streliva, za obdobje od letošnjega leta do leta 2026 pa načrtuje nabavo izraelskega orožja in streliva v vrednosti vsaj 31,5 milijona evrov, navaja Delo.

Vlada je v odgovoru časniku potrdila, da niso sprejeli predpisov ali usmeritev, da se preneha kupovati oborožitev in vojaško opremo izraelskih oziroma z njimi kapitalsko povezanih proizvajalcev.

Levica: Nakupna namera je licemerna

Na vprašanje, zakaj vlada kljub svojemu deklarativnemu obsojanju izraelske agresije, zlasti v Gazi, še naprej kupuje oz. namerava kupiti orožje od izraelskih proizvajalcev, pa je vlada odgovorila, da se "orožje in vojaško opremo kupuje skladno z dolgoročnimi in srednjeročnimi programi opremljanja Slovenske vojske ter predpisi s področja naročanja, in sicer na način, da se zagotavlja racionalno porabo proračunskih sredstev glede na zahteve po opremljanju ter izgradnji zmogljivosti Slovenske vojske".

Po navedbah Dela je koalicijska Levica do omenjenih podatkov prišla s pomočjo poslanskih vprašanj in proračunskih dokumentov.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je danes ob deljenju omenjenega članka Dela na omrežju X zapisal: "Na eni strani med vrsticami komaj povemo, da bomo spoštovali nalog Mednarodnega kazenskega sodišča, po drugi pa bomo vojnim zločincem plačevali za njihovo orožje?"