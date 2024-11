Ali Ukrajinci uspešno razvijajo novo srhljivo orožje, ki bo odločilo vojno?

"V manj kot enem letu bodo razviti avtonomni stroji za ubijanje," je v intervjuju za nemški medij Tagesspiegel povedal ameriški vojaški strokovnjak Greg Melcher. To avtonomno orožje bo svoj ognjeni krst doživelo v spopadih z rusko vojsko.

Smrtonosno avtonomno orožje (LAW) je vrsta avtonomnega vojaškega sistema, ki lahko neodvisno išče in napada tarče na podlagi programiranih omejitev in opisov. LAW so znani tudi kot smrtonosni avtonomni orožni sistemi (LAWS), avtonomni orožni sistemi (AWS), robotsko orožje ali roboti ubijalci. Lahko delujejo v zraku, na kopnem, v vodi, pod vodo ali v vesolju.

Po Melcherjevi oceni je v razvoj avtonomnih oborožitvenih sistemov vključenih na stotine ukrajinskih podjetij, ki razvijajo orožje z izjemno hitrostjo. Razlog za hitrost je eksistenčna ogroženost njihove države, ki jih sili v izjemne napore, ki bi bili brez te motivacije težko izvedljivi.

"Pustite svojim fantazijam o Terminatorju prosto pot"

Na drugi strani so po Melcherjevem mnenju Rusi pri razvoju teh sistemov okornejši in počasnejši. Tudi zato, ker ne čutijo eksistenčne grožnje tako kot Ukrajinci. To bi lahko po mnenju Američana na koncu odločilo vojno v Ukrajini.

Hiter napredek na tem področju pa odpira tudi težka vprašanja. "Razvili bodo stvari, za katere želimo, da jih ne bi izumili," pravi Melcher in dodaja: "Pustite svojim fantazijam o Terminatorju prosto pot." A v trenutnih vojnih razmerah etični vidiki niso prednostna naloga. Namesto tega je edina skrb Ukrajine preživetje.

Ukrajina kot Silicijeva dolina za razvoj avtonomnih letalnikov

O razvoju avtonomnega orožja v Ukrajini je letos poleti pisal tudi indijski medij Economic Times, ki je med drugim zapisal, da je Ukrajina v času vojne postala Silicijeva dolina za razvoj avtonomnih brezpilotnih letalnikov in drugega orožja.

Umetna inteligenca in vojna v Ukrajini:

Ukrajinska podjetja ustvarjajo tehnologijo, zaradi katere je človeška presoja o ciljanju in streljanju vse manj pomembna.

Široka dostopnost že pripravljenih naprav, programske opreme, ki jo je preprosto oblikovati, zmogljivih algoritmov za avtomatizacijo in specializiranih mikročipov umetne inteligence je potisnila smrtonosno inovacijsko tekmo na neznano ozemlje in spodbudila potencialno novo dobo robotov ubijalcev, piše indijski medij.

Nemški droni z umetno inteligenco

V prihodnjih tednih pa bodo Ukrajinci prejeli tudi štiri tisoč nemških brezpilotnih letalnikov, ki jih upravlja umetna inteligenca. Gre za brezpilotne letalnike, ki jih izdeluje nemško podjetje Helsing. Nemški mediji so jim dali vzdevek Mini-Taurusi. Pravijo jim tudi Killer-Drohnen (ubijalski brezpilotni letalniki z umetno inteligenco).

Anonimni poznavalec orožja je za nemški medij Bild pojasnil delovanje letalnikov: "Dron si tako rekoč sam ogleduje območje, sam prepozna, kje točno se nahaja, in s tem pomaga operaterju, da ohranja smer tudi v neugodnih vremenskih razmerah oziroma na območju, ki je obstreljevano s težkim orožjem. Takoj, ko je cilj najden in dron prejme navodila od operaterja, lahko samostojno leti do cilja." Gre torej za orožje, ki je že deloma avtonomno.