Brezpilotni letalniki so v vojni v Ukrajini verjetno glavno orožje za uničevanje tankov in oklepnih bojnih vozil. V zgornjem videoposnetku vidimo, kako je v bližini Avdijivke ukrajinski brezpilotni letalnik priletel v ruski tank, prebil kupolo in povzročil takojšnjo katastrofalno detonacijo streliva v tanku.