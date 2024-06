Spopad v slogu Pobesnelega Maxa: ukrajinski oklepnik proti ruskemu #video

Vojna v Ukrajini je postala v veliki meri vojna dronov in topniškega obstreljevanja. A redki niso tudi spopadi med ukrajinskimi in ruskimi tanki ter oklepniki. Po svetovnem spletu je v zadnjih dnevih zaokrožil dramatičen prizor spopad med ukrajinskim oklepnikom bradley in ruskim transportnim oklepnikom BTR. Spopad med oklepnikoma je bil v slogu filmov Pobesneli Max. Oklepnika sta po vaški cesti dirjala eden proti drugemu in se obstreljevala. Tik pred trkom je ruski BTR zavil s ceste, nato pa sta oklepnika šla eden mimo drugega. Na koncu vidimo kadeči se ruski oklepnik, kako se ustavi pri neki hiši.