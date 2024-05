Ruski vojaki namesto s tanki napadajo na motorjih #video

Po izgubi skoraj 15 tisoč bojnih vozil v prvih dveh letih vojne so se Rusi odločili za novo taktiko. Namesto tankov, bojnih vozil in oklepnikov se po frontah premikajo s tovornjaki in motornimi kolesi.

Poglejte posnetek ruskih vojakov na motornih kolesih:

Video of a Russian assault group from the 123rd Motorized Rifle Brigade's Zarya battalion that uses motorcycles in their assaults on the Siversk front. The bikes allow them to reach trenches faster and they are harder to spot. Their assaults are done in coordination with… pic.twitter.com/d7KXzkc0Wf — Rob Lee (@RALee85) April 15, 2024

"Rusi so jih dobili po zobeh"

Minuli mesec je ukrajinska vojska blizu Bahmuta odbila napad ruskih vojakov, ki so nasprotnike napadli na motornih kolesih. Pred kratkim so odbili tudi napad na vas Novomihajlovka, v katerem so uničili osem motorjev. Rusi so "jih dobili po zobeh" se je ena od ukrajinskih enot pošalila na družbenih omrežjih.

Kljub izgubam nekatere ruske enote še vedno prisegajo na motorna kolesa. Pravijo namreč, da so njihovi motocikli "hitrejši in manj opazni kot težja, počasnejša oklepna vozila". Podobno kot na tankih tudi na motorje nameščajo kovinske mreže, s katerimi se poskušajo zaščititi pred napadi ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.