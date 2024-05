Ukrajinske zračne sile so danes sporočile, da so sestrelile večino ruskih raket in brezpilotnikov, ki so ciljali na ukrajinsko energetsko infrastrukturo v nočnem baražnem ognju. Nočni napadi so resno poškodovali najmanj tri termoelektrarne, je po poročanju francoske tiskovne agencije danes sporočil največji ukrajinski energetski operater DTEK.

Ruski napad je poškodoval vsaj tri ljudi, od tega dva v bližini Kijeva in enega v osrednji regiji Kirovograd, so po poročanju AFP sporočile lokalne oblasti.

"Sovražne sile so uporabile 76 sredstev za napad iz zračnega prostora - 55 raket in 21 brezpilotnih letal," so na Telegramu sporočile ukrajinske letalske sile in dodale, da so njihovi sistemi zračne obrambe sestrelili 39 raket in 20 brezpilotnih letal.

Medtem ko si ukrajinska vojska več kot dve leti po začetku vojne prizadeva zadržati frontno črto, Moskva povečuje intenzivnost napadov na ukrajinske energetske objekte, kar povzroča izpade elektrike in racionalizacijo njene porabe po vsej državi. Foto: Guliverimage

Po navedbah ukrajinskega ministrstva za energetiko so bili ruski napadi usmerjeni na objekte energetske infrastrukture v najmanj šestih regijah.