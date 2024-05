Zasloni, vsepovsod zasloni in zelo malo papirja

Videoposnetek, ki naj bi na družbena omrežja pobegnil prek kanala v komunikacijski aplikaciji Telegram, s katerim so povezani pripadniki 225. ločenega jurišnega bataljona ukrajinskih kopenskih sil, v prvi vrsti razkriva predvsem visoko mero digitalizacije poveljniškega centra.

Foto: posnetek zaslona

Droni, nočna mora ruske pehote

V videoposnetku je tako mogoče opaziti nadzorne zaslone, na katerih je prikazanih več kot deset sočasnih prenosov z brezpilotnih letalnikov (dronov), na enem je prikazano tudi uničenje domnevno sovražnikovega oklepnega vozila.

Ukrajinski droni so, to je pred kratkim iz prve roke priznal eden od ruskih vojakov, velik trn v peti okupatorjev, predvsem pehote:

Iz videoposnetka, ki je, najverjetneje zaradi zavarovanja občutljivih podatkov in identitete oseb, delno zamegljen, je mogoče opaziti tudi več digitalnih zemljevidov stanja na bojišču in celo mizo z vgrajenim zaslonom za (domnevno) načrtovanje prihodnjih potez bataljona.

Komentatorji na družbenih omrežjih so opazili tudi stene, ki so prevlečene s folijo oziroma podobnim materialom, a se ne morejo zediniti, ali gre poskus vzpostavljanja t. i. Faradayeve kletke, ki bi preprečevala vohunjenje za signali iz bunkerja in morebitne poskuse lociranja poveljstva, ali pa zgolj za toplotno izolacijo.

Po podatkih spletnega portala Military Land je bil 225. ločeni jurišni bataljon oblikovan kmalu po ruski invaziji Ukrajine in sprva priključen 127. brigadi ukrajinske teritorialne obrambe, v trenutni obliki pa kot del ukrajinskih kopenskih sil deluje od julija 2023. 225. ločeni jurišni bataljon ima tudi uradni profil na družbenem omrežju Facebook, ogledate si ga lahko tu.