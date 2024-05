Na družbenih omrežjih se je v zadnjih dneh pojavilo več videoposnetkov tankov M-55S, ki jih je Slovenija kot vojaško pomoč konec leta 2022 poslala Ukrajini. Eden od njih med drugim prikazuje dogajanje v notranjosti tanka med vožnjo, drugi pa slovenski tank, ki se spopada z izredno gostim in globokim blatom. Ukrajinska vojska je sicer že pred časom pohvalila slovenske tanke. Ti naj bi bili ki naj bi bili zaradi močnega topa ter relativno lahkega trupa s tankim oklepom odlični za vdore v okupirana mesta in razstreljevanje sovražnikovih bunkerjev, nadzornih točk in drugih ciljev.

Notranjost enega od slovenskih tankov M-55S v Ukrajini, videoposnetek je na družbenem omrežju X v četrtek objavil uporabnik @AndreiBtvt (pravo ime Andrei Tarasenko), ki že leta upravlja spletni portal z informacijami o tankih Btvt.info:

@AndreiBtvt je že 25. aprila objavil tudi videoposnetek 38-tonskega tanka M-55S, ki na bojišču v Ukrajini rije po izredno globokem blatu:

Ukrajinska vojska pohvalila slovenski tank

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je sicer že sredi marca letos objavilo videoposnetek več napadalnih akcij enega od tankov M-55S, ki jih je Ukrajini kot pomoč v boju proti ruskemu okupatorju oktobra 2022 poslala Slovenija.

"Slovenski M-55S 127. brigade teritorialne obrambe je uničil ruske položaje na fronti," so ob videoposnetku na družbenem omrežju X zapisali na ukrajinskem obrambnem ministrstvu:

The Slovenian M-55S in service with the 127th @TDF_UA Brigade demolished the russian positions on the frontlines. pic.twitter.com/wTC905cBv1 — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 15, 2024

Kje na fronti je bil uporabljen eden od 28 slovenskih tankov M-55S, ukrajinsko obrambno ministrstvo ni razkrilo, so pa to z geolociranjem ugotovili nekateri uporabniki družbenih omrežij, ki se ukvarjajo z OSINT (obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov).

Posnetek naj bi domnevno nastal na južnem delu fronte v bližini vasi Stepove in Prijutine (klik za ogled interaktivnega zemljevida):

Stanje na fronti v Ukrajini na dan 16. marec 2024. Foto: DeepStateMAP / Posnetek zaslona

Kot smo že poročali, je Slovenija Ukrajini konec leta 2022 donirala 28 nekdanjih sovjetskih tankov M-55S, ki so jih nadgradila slovenska in izraelska podjetja.

Pri mediju Forbes so lani nato izrazili navdušenje nad slovenskimi tanki, ki naj bi bili zaradi močnega topa ter relativno lahkega trupa s tankim oklepom odlični za vdore v okupirana mesta in razstreljevanje sovražnikovih bunkerjev, nadzornih točk in drugih ciljev. Tanke z močnim britanskim topom L7, moderniziranimi optičnimi napravami in 200-milimetrskim jeklenim oklepom, ki so jih Ukrajinci dodatno dopolnili še z reaktivnim oklepom, so označili za mobilne topove in ne klasične tanke.

Še en videoposnetek slovenskih tankov v Ukrajini: