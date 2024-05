Tako je videti frontna črta v Ukrajini. Vsepovsod ležijo trupla padlih vojakov. #video

Na družbenih omrežjih se širi nov zaskrbljujoč posnetek, ki prikazuje grozljive posledice spopadov na območju Avdiivke. Na posnetku, za katerega ni natančno znano, kje in kdaj je bil posnet, je mogoče videti položaje ukrajinskih sil prekrite s številnimi pohabljenimi trupli ukrajinskih in ruskih vojakov, padlih v neposrednih spopadih in bombnih napadih.

Na posnetku je razvidno, da je pokrajina, kjer se nahajajo položaji, zaradi močnih bombardiranj, popolnoma uničena. Na tem območju in po predhodnem umiku ukrajinskih sil iz Avdiivke potekajo hudi boji za okoliške kraje, Ukrajinci pa skušajo zaustaviti močne ruske napade in napredovati.

You have probably already seen this video - russian infantry walking along a treeline in Stepove, Avdiivka location confirmed by @moklasen and shows the corpses of his fellow soldiers



🔥 Osinters added : in 444 meters 82 🤯 bodies of ruZZian soldiers fell into the frame pic.twitter.com/pfKl0gZTGf — UAVoyager (@UAVoyager) May 1, 2024

Opozorilo: videoposnetek je nazoren.

Ukrajinski poveljnik: Ukrajinske vojaške sile nadzorujejo razmere

Ukrajinski medij RBC poroča, da so se ruske sile prebile blizu Očeretina pri Avdiivki in zavzele trdnjavo, medtem ko ukrajinske sile prerazporejajo rezerve na območju, da bi dodatno stabilizirale razmere, ki naj bi bile po besedah ​​Nazarja Vološina, tiskovnega predstavnika vzhodno vojaško poveljstvo, pod nadzorom.

"Sovražniku se je uspelo prebiti in se uveljaviti v tem naselju. En del, ki je pod nadzorom sovražnika, je tarča naših ognjenih udarov. Izvajamo ukrepe, da jih od tam preženemo. Potekajo hudi boji, a ukrajinske vojaške sile nadzorujejo razmere," je dejal.

Ruske sile so po najnovejšem poročilu vojaškega inštituta (ISW) napredovale severozahodno od Avdiivke, potem ko so prebile utrjene obrambne črte ukrajinskih sil na tem območju. Ruska preiskovalna spletna stran Agencija je v sredo poročala, da je Rusija zavzela že šesto naselje v regiji Doneck v enem tednu, poroča Newsweek.

Ruska vojska napreduje

Območje Avdiivke je bilo prizorišče najhujših spopadov od lanskega oktobra, ko so ruske sile okrepile ofenzivo, da bi zavzele Avdiivko. Obramba mesta, ki se nahaja približno 15 kilometrov od mesta Doneck, je trajala do sredine februarja 2024. Ukrajinske oborožene sile so se umaknile iz Avdiivke, vendar so se boji nadaljevali.

Trenutno ruska vojska napreduje in je zavzela številna naselja blizu Avdiivke. Posebno hudi boji potekajo za mesto Očeretina. Po besedah ​​vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil Aleksandra Sirskega so se ukrajinske sile umaknile iz treh naselij v regiji Donecka. Sirski je v nedeljo dejal, da so se razmere na fronti v Ukrajini poslabšale in da so se njegove sile umaknile s položajev v regiji Donecka.