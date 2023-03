Forbes navdušen nad slovenskim orožjem v Ukrajini: To niso več tanki, ampak nekaj drugega

Slovenija je lani Ukrajini donirala 28 nekdanjih sovjetskih tankov M-55S, za nadgradnjo katerih so poskrbela slovenska in izraelska podjetja. Z močnim britanskim topom L7, moderniziranimi optičnimi napravami in 200-milimetrskim jeklenim oklepom, ki so ga Ukrajinci dopolnili še z dodatnim reaktivnim oklepom, to v resnici ni več klasični tank, temveč, kot temu pravijo v zahodnih vojskah, "mobilni top", piše ameriški Forbes.