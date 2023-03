Nespodobna poteza voditelja med prenosom v živo #video

Ruski politični analitik in provojni propagandist Sergej Karnauhov je med vodenjem svoje oddaje na enem od najbolj gledanih ruskih propagandnih kanalov, Solovjov Live, ki je v lasti Putinovega najljubšega televizijca Vladimirja Solovjova , pozabil, da v živo prenaša sliko s svoje tablice iPad in vsem gledalcem pokazal, kaj mu je bilo med poslušanjem govora beloruskega diktatorja Lukašenka o jedrskem orožju najpomembneje.

Sergej Karnauhov je v svoji oddaji Karnauhov Labirint, v kateri zadnje leto dni širi kremeljske svetovne nazore in sodržavljane hujska tako proti Ukrajincem kot proti celotnemu Zahodu – septembra je v etru pozival k atentatu na ukrajinskega predsednika Zelenskega in državnega sekretarja ZDA Anthonyja Blinkna, ko je bil ta na obisku v Kijevu, napadel pa bi ju kar z balistično raketo kinžal, ki lahko nosi jedrske konice –, na zaslon zrcalil sliko s svojega iPada, na katerem je predvajal govor Aleksandra Lukašenka.

Sodeč po zgornjem videoposnetku je Karnauhov pozabil, da je to storil, saj je mogoče videti, da je povečal sliko občinstva in jo osredotočil na žensko v modri obleki z velikim dekoltejem, jo izrezal in shranil v galerijo na svoji tablici, nato pa prenos zaprl in se nerodno zazrl v kamero.

Kasneje je za več ruskih medijev, med drugim Gazeta.ru, Karnauhov svoje dejanje komentiral s pojasnilom, da je posnetek zaslona lepe ženske z velikim oprsjem naredil "v trenutku šibkosti zaradi težkih besed Lukašenka, ki je med drugim govoril o jedrski apokalipsi".

