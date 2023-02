Drone footage published by the Russian state media showing the current state of Bakhmut. There's nothing left to fight over but ruins. pic.twitter.com/zm2IU3lCzW — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 26, 2023 Poudarki dneva:



15.45 Blinken: Če ne bi bilo Indije in Kitajske, bi Rusija že segla po jedrskem orožju

13.52 Putin: Članice Nata z dobavami orožja Kijevu sodelujejo v vojni

11.20 Začetek ukrajinske protiofenzive odvisen od več dejavnikov

8.30 V Bahmutu le ruševine

15.45 Blinken: Če ne bi bilo Indije in Kitajske, bi Rusija že segla po jedrskem orožju

Indija in Kitajska na Rusijo v zadnjem obdobju najverjetneje vplivata nekoliko bolj kot v začetnem stadiju vojne v Ukrajini, je v intervjuju za The Atlantic menje izrazil državni sekretar ZDA Antony Blinken.

"Druge države smo pozvali, in menim, da smo bili pri tem uspešni, naj uporabijo svoj vpliv, ki ga imajo na Rusijo, in Vladimirja Putina neposredno opozorijo na nesprejemljivost uporabe jedrskega orožja. Pozvali nismo le Kitajske, temveč med drugim tudi Indijo. Vemo, da so te države Rusiji posredovale sporočilo o njihovem absolutnem nasprotovanju uporabi jedrskega orožja. Menim, da je učinek viden."

Antony Blinken Foto: Reuters

Omenil je še veliko zaskrbljenost zaradi morebitne ruske uporabe jedrskega orožja na bojišču v Ukrajini, ki je prežemala zahodne voditelje. "Skrbelo nas je, da bo Putin reagiral iracionalno. Iz Moskve smo namreč prejemali informacije, da bi v primeru neuspehov na bojišču lahko posegel po taktičnem jedrskem orožju."

13.52 Putin: Članice Nata z dobavami orožja Kijevu sodelujejo v vojni

"Ukrajini pošiljajo orožje v vrednosti več deset milijard dolarjev. To je res sodelovanje," je v pogovoru za televizijski kanal Rusija-1 ob robu koncerta ob dnevu branilcev domovine dejal Vladimir Putin.

Dodal je, da članice Nata s tem, pa čeprav posredno, sodelujejo pri "zločinih, ki jih izvaja kijevski režim", vključno z obstreljevanjem stanovanjskih območij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah ruskega predsednika, ki jih je v času trajanja vojne že večkrat ponovil, imajo zahodne države en sam cilj, "razbiti nekdanjo Sovjetsko zvezo in njen glavni del – Rusijo". "Šele potem nas bodo morda sprejele v tako imenovano družino civiliziranih narodov, vendar le ločeno, vsak del posebej," je pripomnil.

V pogovoru je Putin tudi ponovil svoje besede glede multipolarnega sveta in dejal, da ne dvomi, da se bo novi svet tako oblikoval. "Čemu nasprotujemo? Temu, da se ta novi svet, ki se oblikuje, gradi v interesu le ene same države, ZDA," je poudaril in dodal, da je za zmago Rusije najpomembnejša enotnost ljudstva.

Ameriška vlada je ta teden med obiskom predsednika Joeja Bidna v Evropi tik pred prvo obletnico ruske invazije na Ukrajino naštela, kaj vse so ZDA skupaj z zaveznicami namenile Ukrajini. Po ocenah Bele hiše so se države kontaktne skupine za obrambo Ukrajine v zadnjem letu zavezale dobavi vojaške pomoči v vrednosti 50 milijard ameriških dolarjev.

11.20 Ukrajina: "Še malo in sprožili bomo protiofenzivo"

Ukrajinske oborožene sile so pripravljene, da spomladi sprožijo protiofenzivo proti ruski vojski, ki je zasedla velike dele države, je danes povedal namestnik vodje ukrajinske vojaške obveščevalne službe Vadim Skibicki.

Natančen čas je odvisen od več dejavnikov, vključno s pošiljkami orožja z zahoda, ki je zelo pomembno za obrambo Ukrajine, je Skibicki povedal za nemško medijsko podjetje Funke Mediengruppe.

Več kot leto po tem, ko je Rusija začela invazijo na sosednjo Ukrajino, je Skibicki ponovil, da je cilj Kijeva osvoboditi celotno ukrajinsko ozemlje, vključno s polotokom Krim, ki si ga je Moskva priključila leta 2014. "Ustavili se bomo šele, ko bomo svojo državo vrnili na mednarodno priznane meje iz leta 1991. To je naše sporočilo Rusiji in mednarodni skupnosti," je še dejal.

8.30 V Bahmutu le ruševine

Videoposnetek mesta Bahmut je na Twitterju delil Kevin Rothrock, izvršni urednik neodvisnega ruskega portala Meduza.

"Nič ni ostalo, razen ruševin," je zapisal. "Ničesar več ni, za kar bi se lahko borili, razen ruševin."

Ruske sile in plačanci iz zloglasne ruske skupine Wagner Jevgenija Prigožina že od julija obupano poskušajo zavzeti Bahmut, a še vedno neuspešno. Zavzetje Bahmuta bi Moskvi omogočilo nadaljnjo napredovanje do večjih mest v regiji, kot sta Kramatorsk in Slovjansk. Strokovnjaki so sicer različnih mnenj glede strateškega pomena Bahmuta, a je ta v zadnjem času postal ključna in simbolna točka vojne v Ukrajini.

Prigožin je v preteklih dneh sporočil, da so njegovi borci zavzeli več vasi v okolici Bahmuta, a te informacije niso bile neodvisno preverjene. Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred kratkim povedal, da bo ukrajinska vojska branila Bahmut, a "ne za vsako ceno".