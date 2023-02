Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem letu se omenja številne ruske politike, ki bi lahko Putina zamenjali na čelu Rusije: od Dmitrija Medvedjeva, Jevgenija Prigožina do Nikolaja Patruševa. Zadnji v tej vrsti je Dmitrij Patrušev (na fotografiji), zdajšnji ruski kmetijski minister. Foto: Guliverimage

Upokojeni 70-letni general Jevgenij Savostijanov je v preteklosti delal v KGB in njeni naslednici, ruski obveščevalni službi FSB. Med drugim je bil območni vodja FSB za Moskvo. Savostijanov ob prvi obletnici ruskega napada na Ukrajino pravi, da je ruski predsednik Vladimir Putin zelo prestrašen in da se poskuša oprijeti vsake bilke, da bi zmagal v vojni, piše britanski Daily Mail.

Bo Putin položaj ruskega predsednika prepustil nekomu drugemu?

Savostijanov tudi predvideva, da bodo Putin in njegovi tesni sodelavci položaj predsednika Ruske federacije prepustili osebi, ki bo manj toksična za Zahod, a bo Putinu in njegovemu krogu hkrati še naprej omogočala vpliv. Putin naj bi s to potezo tudi preprečil vsako domačo revolucijo.

Savostijanov sumi, da bo ta oseba 45-letni minister za kmetijstvo Dmitrij Patrušev, sin Putinovega svetovalca za varnost, 71-letnega Nikolaja Patruševa, ki velja za enega od arhitektov vojne v Ukrajini.

Zakaj je Dmitrij Patrušev ustrezna oseba

Dmitrij Patrušev velja za ustrezno osebo, ki bo hkrati dobila močno podporo za nadzor nad Rusijo. Obenem pa Dmitrij Patrušev na Zahodu ni na preveč slabem glasu. Dejstvo, da je Putin pohvalil Dmitrija Patruševa, se Savostijanovu v tej luči zdi zelo pomembno.

Dmitrij Patrušev je sin Nikolaja Patruševa, tesnega Putinovega sodelavca. Na fotografiji sta Putin in Nikolaj Patrušev. Oba sta doma iz Sankt Peterburga in imata za sabo kariero v KGB in FSB. Tudi Dmitrij Patrušev se je rodil v Sankt Peterburgu (v času komunizma imenovan Leningrad). Foto: Reuters

Ne glede na razplet pa Savostijanov ni optimističen glede ruske prihodnosti. Po njegovih besedah Rusija postaja voditeljica tretjega sveta, to vlogo pa bo obdržala, dokler bo dajala denar državam tretjega sveta. "Prišel bo čas, ko bomo v Rusiji videli prazne police, pomanjkanje blaga, obubožanje ljudi in tehnološko zaostalost na vseh področjih," je črnogled upokojeni general.

Putinove usodne napake

Prepričan je tudi, da je Putin naredil več napak. Ena je bila, da ni spoznal, da se ga Zahod ne boji več in da mu ne bo več popuščal. Napaka je tudi bila, da se je odločil za kampanjo proti Zahodu in da je verjel, da ga bodo v Ukrajini pričakali s cvetjem in objemi.

Po mnenju Savostijanova Putin tudi ni dobro poznal delovanja ruske vojske, ki se v zadnjih letih sploh ni pripravljala za spopad z Zahodom. Napačni so bili tudi izračuni, da je Evropa v brezupnem energetskem položaju, še meni Savostijanov.

Jevgenij Savostijanov je nekdanji visoki častnik KGB in FSB: