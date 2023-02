Zelenski Rusiji pred enim letom: Če napadete, bomo proti vam obrnjeni z obrazom, ne s hrbtom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minilo je leto od začetka obsežne ruske invazije na sosednjo Ukrajino. Za silovit odpor je delno zaslužen predsednik Volodimir Zelenski, čigar odločnost je presenetila mnoge, predvsem Vladimirja Putina. "To je svetovni rekord. Nobenemu voditelju pred ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ni uspelo imeti nagovora vsak dan v enem letu," pišejo v Deutsche Welle. Videli so živ dokument sprememb pri Zelenskem in v Ukrajini.