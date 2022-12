Zelenski: Razmere na bojiščih so težke in boleče #vŽivo

Okupatorji uporabljajo vsa sredstva, ki so jim na voljo, in to so pomembna sredstva, s katerimi želijo doseči nekakšen napredek," je dejal Zelenski.

Poudarki dneva:



6.28 Zelenski: Razmere na bojiščih so težke in boleče

"Prvič, stvari na frontni črti. Bahmut, Kremina in druga območja v Donbasu, ki zahtevajo maksimalno moč in koncentracijo. Tam so razmere težke in boleče. Okupatorji uporabljajo vsa sredstva, ki so jim na voljo, in to so pomembna sredstva, s katerimi želijo doseči nekakšen napredek," je dejal Zelenski.

Povedal je še, da se prekinitve oskrbe z električno energijo nadaljujejo in da je brez nje še vedno skoraj devet milijonov ljudi. "Električarji, ki po večkratnih ruskih napadih popravljajo električno omrežje, so med božičem znova priklopili veliko ljudi, a težave so še vedno prisotne", je izpostavil in dodal, da se število in dolžina prekinitev sicer postopoma zmanjšujejo.