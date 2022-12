Nepojasnjena nenadna smrt direktorja ruske ladjedelnice

Podrobnosti o nenadni smrti direktorja velike ruske ladjedelnice, specializirane za vojaške podmornice, ne razkrivajo.

Alexander Buzakov je bil direktor ladjedelnice 11 let, pripisujejo pa mu veliko zaslug za ohranjanje in povečevanje števila naročil sodobnih nejedrskih podmornic, ladij in podmornic, ki se lahko potopijo v velike globine.

Tiskovna agencija TASS je poročala, da so v ladjedelnici zgradili številne izboljšane podmornice razreda Kilo na dizelski pogon, ki lahko izstrelijo projektile tipa "Kalibar".

🚨 #RUSSIA: Alexander Buzakov is dead. No details on cause of death have been disclosed. He was General Director of Admiralty Shipyards responsible for building modern non-nuclear submarines, ships including Kalibr carriers, and deep-water drones for the Russian naval fleet. pic.twitter.com/9x608UkP0Z