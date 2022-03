Grozljive razmere v Mariupolu. Zelenski: To je teror, ki ga bomo pomnili stoletja. #vŽivo

(SPREMLJAMO DOGAJANJE V UKRAJINI.) 25. dan ruske invazije na Ukrajino so prebivalce mnogih mest zjutraj prebudili zdaj že vsakdanji zvoki zračnih siren. Ukrajinska vojska trdi, da Rusija na območjih, ki jih zasedajo, namerno ustvarja pogoje za humanitarno krizo. Sinoči so namreč preprečili, da bi konvoj pomoči prišel do Hersona, poroča BBC. Razmere v mestu Mariupol so grozljive. Ruska vojska je obkolila mesto, na ulicah potekajo spopadi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je dolgotrajni ruski napad na oblegano mesto teroristični napad, ki se ga bo pomnilo stoletja.

Dnevni pregled dogajanja:



5.29 Zelenski: To je teroristični napad, ki ga bomo pomnili stoletja

5.29 Zelenski: To je teroristični napad, ki ga bomo pomnili stoletja

Ukrajinski predsednik je v novem video sporočilu, objavljenem na Facebooku dejal, da se bo Mariupol zapisal v zgodovino kot primer vojnih zločinov: "Dolgotrajni ruski napad na oblegano mesto teroristično dejanje, ki se ga bo pomnilo stoletja."

Ruska vojska je obkolila mesto, na ulicah potekajo spopadi. Lokalne oblasti so sporočile, da so ruske enote deportirale in nasilno odpeljale več tisoč prebivalcev. Ujete prebivalce so odpeljali v taborišča, kjer so Rusi preverjali njihove telefone in dokumente, so sporočili iz mestnega sveta. Nato so jih preusmerili v oddaljena ruska mesta, poroča CNN.

Oblegano mesto Mariupol je po besedah ​​majorja ukrajinske vojske skoraj nenehno bombardirano, primanjkuje vode in hrane, na ulicah ležijo trupla.