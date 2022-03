Poziv iz Mariupola: Macron in Biden, obljubila sta pomoč! Kje je? #video

“You have promised that there will be help, give us that help.”



A police officer in the besieged Ukrainian city of Mariupol issued a direct appeal for help to President Biden and President Macron on Friday pic.twitter.com/5fA2DHJ5CG — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 19, 2022

"Voditelji Francije in Amerike, obljubili ste nam pomoč pri zračni obrambi, a do zdaj nismo prejeli ničesar. Poglejte to ulico, to je le del našega uničenega mesta," nagovor v videoposnetku začne policist Mikhail Vershnin, na ulici, kjer je polno uničenih hiš.

"Mesto so uničili in izbrisali z obličja zemlje. Otroci in starejši ljudje umirajo. Prosim, pošljite nam rakete za zračno obrambo. Ali pa si nov Alep?" na posnetku govori policist.

Pristnost videa je potrdila Associated Press. "Obljubili ste pomoč, dajte nam jo. Biden, Macron, vidva sta velika voditelja. Ostanita to do konca," še sporoča na posnetku.