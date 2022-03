Zelenski poziva k pogovorom: To je edina možnost za Rusijo #vŽivo

(SPREMLJAMO DOGAJANJE V UKRAJINI.) Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozval k smiselnim mirovnim in varnostnim pogovorom z Moskvo in to brez zadržkov. "To je edina možnost za Rusijo, da zmanjša škodo zaradi lastnih napak v invaziji. Čas je, da se srečamo, čas je za pogovor, čas je za obnovitev ozemeljske celovitosti in pravic za Ukrajino. V nasprotnem primeru bodo izgube Rusije takšne, da boste potrebovali več generacij, da si opomorete," je v svojem nočnem video nagovoru povedal ukrajinski predsednik.

Dnevni pregled dogajanja:



7.00 V topniškem napadu ubit ruski vojaški poročnik

V ukrajinskem mestu Černobajevka je bil po topniškem napadu ubit ruski vojaški poročnik, je na Facebooku objavil ukrajinski generalštab oboroženih sil. Umrl je generalpodpolkovnik Andrej Mordvičev, poveljnik 8. kombinirane armade južnega vojaškega okrožja ruskih oboroženih sil, poroča BBC.

V zadnjih 24 urah se razmere niso bistveno spremenile. Ukrajinske sile so uspele uničiti več kolon z ruskim vojaškim osebjem v regijah Mikolajv in Sumi, so še sporočili z generalštaba.

6.21 Nekdanja ameriška predsednika izrazila podporo Ukrajini

Nekdanja predsednika ZDA Bill Clinton in George Bush sta v znak podpore ukrajinskemu ljudstvu obiskala ukrajinsko cerkev v Chicagu. Pri katoliški cerkvi svetega Vladimirja in Olhe so položili sončnice, ovite z modrimi in rumenimi trakovi.

America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022

5.15 Zelenski poziva k pogovorom z Rusijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ponoči v video nagovoru pozval k smiselnim mirovnim in varnostnim pogovorom z Moskvo. "To je edina možnost za Rusijo, da zmanjša škodo zaradi lastnih napak v invaziji. Čas je, da se srečamo, čas je za pogovor, čas je za obnovitev ozemeljske celovitosti in pravic za Ukrajino. V nasprotnem primeru bodo izgube Rusije takšne, da boste potrebovali več generacij, da si opomorete," je povedal ukrajinski predsednik.