Izstrelitev hiperzvočne rakete, Putin: To je nova generacija oborožitve #video

Raketa cirkon, ki so jo izstrelili z jedrske podmornice Severodvinsk, je zadela poskusno tarčo v Barentsovem morju, je sporočila vojska. "Poskusna izstrelitev rakete cirkon z jedrske podmornice je bila ocenjena kot uspešna," so v izjavi zapisali na ruskem obrambnem ministrstvu.

Objavili so tudi videoposnetke, na katerih je vidno, kako raketa osvetljuje nočno nebo. S cirkonom so v zadnjih letih že opravili več testov, med drugim izstrelitev s fregate Admiral Gorškov.

