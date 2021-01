EU poziva Rusijo k takojšnji izpustitvi Navalnega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EU poziva Rusijo k takojšnji izpustitvi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, k zagotovitvi njegove varnosti ter k popolnemu in brezpogojnemu spoštovanju njegovih pravic, je poudaril predsednik Evropskega sveta Charles Michel po virtualnem vrhu EU. "Obsojamo njegovo pridržanje," je še izpostavil.

Poleg tega unija od Rusije pričakuje neodvisno in pregledno preiskavo napada na Alekseja Navalnega ter da bo v celoti sodelovala z Organizacijo za prepoved kemičnega orožja (OPCW) za zagotovitev nepristranske mednarodne preiskave, je po pisanju STA še povedal Charles Michel.

Predsednik Evropskega sveta je k izpustitvi Navalnega pozval tudi v telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. EU je enotna v pozivu Rusiji, naj takoj izpusti Navalnega in nadaljuje preiskavo poskusa umora tega opozicijskega politika, je Michel sporočil Putinu.

Voditelja sta govorila tudi o sodelovanju v boju proti pandemiji covida-19 in potrebi po krepitvi svetovnega miru in varnosti, navaja STA.

Zunanji ministri EU v ponedeljek o primeru Navalni

O primeru Navalnega bodo v ponedeljek razpravljali zunanji ministri EU. Evropski poslanci so zaradi aretacije ruskega opozicijskega voditelja ta teden pozvali k bistveni zaostritvi sankcij proti Rusiji, zahtevali pa so tudi ustavitev gradnje plinovoda Severni tok 2.

Navalni se je v nedeljo vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji, kjer se je zdravil po zastrupitvi z živčnim strupom novičok. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo so ga ruske oblasti prijele, v ponedeljek pa so po zaslišanju sporočile, da bo v priporu do 15. februarja.