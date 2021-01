Rusija: Slišimo zahteve, a jih ne bomo upoštevali

Kremelj je danes zavrnil zahteve Zahoda za izpustitev vodje ruske opozicije Alekseja Navalnega iz zapora. So pa v Kremlju izrazili zaskrbljenost zaradi poziva Navalnega k "nezakonitim protestom". Ruske oblasti so medtem sprožile preiskavo policista, osumljenega izdajanja informacij o obveščevalcih, ki naj bi zastrupili vodjo opozicije.

Navalni je v Rusiji znova v zaporu od nedelje, ko se je po petih mesecih vrnil v domovino iz Nemčije, kjer se je zdravil in okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Rusiji avgusta lani, navaja STA.

Po zaprtju številni pozivi k izpustitvi

Zaprli so ga, ker naj bi kršil pogojno zaporno kazen iz leta 2014. Sodišče mu je nato v ponedeljek odredilo 30-dnevni pripor. Navalni je ob tem pozval Ruse k protestom. "Ne molčite. Uprite se. Pojdite na ulice," je 44-letnik pozval v videosporočilu, objavljenem na YouTubu. Po njegovem prijetju so se iz sveta zvrstili pozivi k njegovi izpustitvi. Med drugim so k temu pozvale ZDA, EU, Nemčija in Francija, pa tudi visoki komisariat ZN za človekove pravice, poroča STA.

Slišijo zahteve, a jih ne bodo upoštevali

Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v prvem odzivu Kremlja po aretaciji Navalnega danes sporočil, da "slišijo" zahteve za njegovo izpustitev. "Ne moremo in ne bomo jih upoštevali," je dejal novinarjem v Moskvi. Poudaril je, da je to ruska notranja zadeva in da ne bodo dovolili, da bi se kdo vmešaval, navaja STA.

Izrazil je zaskrbljenost Kremlja zaradi pozivov Navalnega k "nezakonitim protestom". V Rusiji morajo imeti vsa zborovanja dovoljenje oblasti. Ob tem so zaradi epidemije novega koronavirusa prepovedana vsa množična zborovanja v večjem delu države, tudi v Moskvi.

Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin

Oster kritik ruskega predsednika in borec proti korupciji Navalni je 20. avgusta lani nepojasnjeno zbolel na poletu iz Sibirije v Moskvo. Dva dni pozneje so ga prepeljali na zdravljenje v berlinsko bolnišnico Charite. Iz bolnišnice so ga odpustili 22. septembra. Nemška vlada trdi, da je bil 44-letnik zastrupljen z živčnim strupom novičok, ki so ga razvili v nekdanji Sovjetski zvezi. To so potrdili tudi laboratorija na Švedskem in v Franciji ter Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Navalni je prepričan, da je njegovo zastrupitev ukazal Putin. Kremelj zanika vsakršno vpletenost v incident, poroča STA.

Ruske oblasti so medtem sprožile kriminalistično preiskavo policista, osumljenega izdajanja zaupnih informacij, ki bi lahko pripomogle k identifikaciji agentov ruske obveščevalne službe FSB, ti naj bi zastrupili opozicijskega voditelja, je za ruski poslovni časnik RBC povedal vir blizu preiskave. Če ga bodo spoznali za krivega zlorabe oblasti, mu grozi do deset let zapora. Aretirali so ga pretekli mesec, trenutno pa je v hišnem priporu, so navedli na sodišču v mestu Samara po poročanju tiskovne agencije Reuters.

Več medijskih organizacij iz ZDA, Rusije in Nemčije je decembra poročalo, da so agenti FSB Navalnemu sledili več let. V njegovi bližini so bili tudi sredi avgusta, ko je bil zastrupljen. "Preiskovalci ne iščejo tistih, ki so zastrupili Navalnega, ampak tiste, ki so razkrili podatke," se je na Twitterju na sprožitev preiskave policista odzval sodelavec vodje ruske opozicije Georgij Alburov, poroča STA.