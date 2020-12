Ruske oblasti preiskale stanovanje sodelavke Navalnega

Ruske oblasti so danes sprožile preiskavo zoper zaveznico opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Potem ko so organi pregona preiskali njeno stanovanje, so jo ovadili zaradi groženj moškemu, za katerega Navalni trdi, da je sodeloval pri njegovi zastrupitvi.

Tarča preiskave je 33-letna aktivistka Ljubov Sobol, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil vodja Navalnijevega protikorupcijskega sklada Ivan Ždanov, povzema STA.

Ovadena naj bi bila zaradi tega, ker je pozvonila na domu domnevnega agenta ruske obveščevalne službe FSB. Za slednjega je Navalni na začetku tega tedna sporočil, da mu je priznal, da ga je skušala FSB ubiti tako, da so mu strup podtaknili v spodnje perilo. V FSB so te navedbe označili za lažne.

Navalni zastrupjen z živčnim strupom

Ljubov Sobol je v ponedeljek, ko je Navalni objavil to novico, šla do stanovanja omenjenega domnevnega agenta v Moskvi. Tam jo je policija pridržala in več ur zasliševala.

Navalni je bil zastrupljen pred poletom iz Sibirije v Moskvo avgusta letos. Še med letom se je njegovo zdravstveno stanje hudo poslabšalo in so ga morali hitro oskrbeti v bolnišnici v Omsku. Nato so ga od tam odpeljali na zdravljenje v Berlin, kjer so potem potrdili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok. V Moskvi odločno zanikajo vsakršno vpletenost v zastrupitev Navalnega.