Navalni naj bi se danes vrnil v Rusijo, kjer mu grozi zapor

Ruski urad za izvrševanje zapornih kazni je na sodišču v Moskvi v torek zahteval, da pogojno zaporno kazen, ki so jo Navalnemu dosodili leta 2014, spremeni v nepogojno. Tako bi moral opozicijski voditelj v zapor. Urad zatrjuje, da je s tem, ko je po koncu zdravljenja po zastrupitvi ostal v tujini, kršil pogoje, ki mu omogočajo, da je na prostosti.

44-letnik je bil zastrupljen pred poletom iz Sibirije v Moskvo avgusta letos. Še med letom se je njegovo zdravstveno stanje hudo poslabšalo in so ga morali hitro oskrbeti v bolnišnici v Omsku. Nato so ga od tam odpeljali na zdravljenje v Berlin, kjer so potem potrdili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok. V Moskvi odločno zanikajo vsakršno vpletenost v zastrupitev Navalnega.