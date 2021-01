ZDA in EU s pozivi za izpustitev Navalnega

Iz sveta se še naprej vrstijo pozivi k izpustitvi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki so ga prijeli v nedeljo ob vrnitvi v domovino. Med drugim so po poročanju tujih tiskovnih agencij k temu pozvale ZDA, EU, Nemčija in Francija.

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je aretacijo Navalnega ob prihodu na moskovsko letališče v nedeljo zvečer označil za poskus utišanja opozicijskega voditelja in drugih kritičnih glasov v Rusiji. Vlado v Moskvi je pozval, naj da možnost vsem političnim strankam in kandidatom, ki bi radi sodelovali v volilnem procesu, ter se zavzel za brezpogojno izpustitev Navalnega, piše STA.

Von der Leynova: Takoj ga morajo izpustiti

Pridržanje Navalnega je v današnji izjavi za javnost obsodila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "Takoj ga morajo izpustiti in mu zagotoviti varnost," je poudarila. Dodala je, da je pridržanje političnih nasprotnikov v nasprotju z mednarodnimi zavezami Rusije.

Za izpustitev se je v tvitu zavzel tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, ki je zapisal, da so vodjo ruske opozicije pripravljeni povabiti v Evropski parlament. Ob tem je aretacijo Navalnega označil za žalitev mednarodne skupnosti, ki mu je pomagala rešiti življenje. Nemški zunanji minister Heiko Maas je danes poudaril, da se je Navalni zavestno odločil vrniti v Rusijo, ker tam vidi svoj osebni in politični dom. "Dejstvo, da so ga ruske oblasti prijele ob prihodu v domovino, je popolnoma nerazumljivo," je dodal vodja nemške diplomacije.

Obsodbam prijetja Navalnega in pozivom k njegovi izpustitvi se je danes pridružil tudi britanski zunanji minister Dominic Raab. "Strašno je, da so ruske oblasti prijele Navalnega, žrtev prezira vrednega zločina," je tvitnil. Dodal je, da bi bilo bolje, če bi Rusija pojasnila, zakaj je bilo na njenem ozemlju uporabljeno kemično orožje. Tudi ruska soseda Finska je pozvala k izpustitvi Navalnega. Za to se je v svojem tvitu med drugim zavzela finska premierka Sanna Marin.

Francosko zunanje ministrstvo je v nedeljo zvečer sporočilo, da aretacijo Navalnega spremlja z veliko zaskrbljenostjo. Da bi morali Navalnega takoj izpustiti, "storilce grozljivega napada na njegovo življenje pa privesti pred roko pravice", je na Twitterju pred tem zapisal svetovalec novoizvoljenega ameriškega predsednika Joeja Bidna za nacionalno varnost Jake Sullivan.

Prijeli so ga zaradi "več kršitev"

"Pridržanje Alekseja Navalnega ob prihodu v Moskvo je nesprejemljivo. Ruske oblasti pozivam, naj ga nemudoma izpustijo," je v nedeljo tvitnil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Pred tem je k izpustitvi vodje ruske opozicije pozval visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell.

Navalni se je v nedeljo vrnil v Rusijo po več mesecih bivanja v Nemčiji zaradi zastrupitve z novičokom. Po pristanku na moskovskem letališču Šeremetjevo, ko je šel skozi kontrolo potnih listov, so ga prijeli. Ruska zvezna služba za zapore je sporočila, da so ga prijeli zaradi "več kršitev" pogojne zaporne kazni zaradi prevar iz leta 2014 in da bo v priporu ostal do odločitve sodišča. Grozijo mu okoli tri leta in pol zapora. Njegovi soprogi Juliji, tiskovni predstavnici in odvetniku so dovolili vstop v državo.

Odvetnica Navalnega Olga Mihajlova je danes sporočila, da njenemu klientu kratijo pravico do pravnega zastopstva. Kot je pojasnila za moskovski radio Eho, ji niso dovolili obiskati Navalnega, ki je pridržan na policijski postajo blizu letališča. Tiskovna predstavnica Navalnega Kira Jarmiš pa je tvitnila, da so dvema njegovima odvetnikoma dovolili vstopiti na policijsko postajo, ne pa tudi obiska pri Navalnem. V Nemčiji je Navalni okreval po avgustovski zastrupitvi z živčnim strupom novičok v Sibiriji, za katero krivi Moskvo, ta pa vpletenost zanika, še navaja STA.