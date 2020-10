To je ženska, ki gre Putinu najbolj na živce

V Rusiji je slavni britanski domišljijski detektiv Sherlock Holmes že dolga desetletja precej priljubljen. Tako zelo, da so se Rusi do zdaj že trikrat lotili snemanja lastnih nanizank o slavnem londonskem detektivu. Prvič že v času Sovjetske zveze, ko so posneli niz petih televizijskih filmov o pustolovščinah Holmesa in doktorja Watsona.

Ko se deklica navduši za preiskovanje zločinov

Televizijska nanizanka je bila na ruskih televizijskih sporedih tudi po razpadu Sovjetske zveze in je k televizijskim zaslonom prikovala tudi dekletce iz mesta Lobnja, ki leži v bližini Moskve. Preiskave zločinov so deklico navdušile in ko so jo spraševali, kaj bi bila rada, ko bo odrasla, je kot iz topa odgovarjala: "Preiskovalka."

Ta deklica je bila leta 1987 rojena Ljubov Sobol. Pot jo je pozneje zanesla na študij prava v Moskvi. Kot piše ameriška spletna stran Daily Beast, je že kot najstnica postala sodelavka znanega Putinovega nasprotnika Navalnega. Ta ji je leta 2011 tudi dal službo v svoji neprofitni Protikorupcijski fundaciji (FBK).

Skupaj z Navalnim razkriva korupcijo

Skupaj z Navalnim sta snemala videoposnetke o preiskovanju korupcije in razkrivala nečednosti najbolj tesnih Putinovih zaveznikov. Tarča njunih videoposnetkov sta med drugim postala naftna mogotca Igor Sečin in Genadij Timčenko, na merek pa sta dobila tudi ruskega kralja restavracij in keteringa Jevginija Prigožina, ki ima vzdevek Putinov kuharski šef.

Kanal na YouTubu, s katerim Sobolova širi svoj politični vpliv:

Leta 2017 sta se lotila Putinove desne roke Dimitrija Medvedjeva in ga obtožila, da ima skrivaj v lasti nepremičninski holding v vrednosti 85 milijonov ameriških dolarjev. Videoposnetek o Medvedjevu si je takrat ogledalo več kot 36 milijonov ljudi.

"Pokazali smo Rusom, kako skorumpiran je naš premier, in Putin je zamenjal Medvedjeva. Razkrili smo koruptivnost nekdanjega generalnega državnega tožilca Jurija Čajke in Putin ga je odpustil. Putin veliko menja, samo sebe ne," je ostra Sobolova.

Napad na njenega moža

Boj proti korupciji ji je seveda prinesel tudi veliko nevšečnosti. Pred leti je neznanec pred vrati stanovanja napadel njenega moža, sociologa Sergeja Mohova, in sicer z injekcijo. V njej naj bi bil mešanica kemikalij, zaradi katerih je njen mož izgubil zavest. Še prej je poklical na pomoč. "Če ne bi hitro prišel rešilec in bolnišnica ne bi bila takoj za vogalom, bi moj mož umrl," je prepričana Sobolova.

Po njenem je bil v ozadju napada na njenega moža Prigožin. "Zastrupitve so v slogu Prigožina. Čakal je dva meseca, da se je polegel prah okoli zelo priljubljene preiskave o njegovih finančnih shemah – več kot štiri milijone ljudi si je ogledalo posnetek. Nato je izvedel napad na mojega moža."

Zastrupitev Navalnega je bil odmeven svetovni dogodek. Navalnega, ki mu je v zadnjih letih uspelo na noge postaviti močno opozicijsko politično zavezništvo, se menda Putin najbolj boji. Navalni je še vedno v Berlinu, kjer poskuša popolnoma okrevati. Foto: Reuters

Oblast ni menila tako. Po doslej znanih podatkih proti Prigožinu ni bilo sprožene nobene preiskave. Nasprotno, Prigožinovo podjetje je vložilo tožbo proti Navalnemu zaradi obrekovanja.

Nov napad Putinovega kuharskega šefa?

Tarča zastrupitve je postal tudi njen šef Navalni avgusta letos, ko mu je nenadoma postalo slabo na letalu, ki je iz Tomska letelo v Moskvo. Ruski zdravniki v Omsku so zatrdili, da niso našli sledov strupa. Navalnega so nato prepeljali v berlinsko bolnišnico Charite, kjer so zdravniki odkrili sledi zastrupitve z zloglasnim živčnim strupom novičok.

Ko je Sobolova v Moskvi izvedela, da se je Navalni v Berlinu po dveh tednih zbudil iz kome, je jokala od sreče. Tako kot pri njenem možu je tudi pri zastrupitvi Navalnega prepričana, da je v ozadju Prigožin. Ta naj bi poslal ljudi, ki so zastrupili Navalnega.

Sledi naj bi vodile v Kremelj

"Zastrupitev Navalnega ni videti kot čečenski napad, ampak je izveden v slogu tajne službe. Jevgenij Prigožin, ki je skrajno nevaren, ima dovoljenje Kremlja za preganjanje, za umore tako v Rusiji kot v drugih državah, vključno v Afriki in Siriji," je bila pred dnevi v pogovoru za Daily Beast brez dlake na jeziku Sobolova, ki pa ob tem ni dala kakšnih trdnih dokazov, ki bi Prigožina zanesljivo povezovali z napadom na Navalnega.

Sobolova je prepričana, da sledi za zastrupljevalci Navalnega vodijo v Putinov Kremelj. Ruska oblast sicer zanika vpletenost v zastrupitev. Foto: Reuters

Prepričana je, da prav zaradi vpletenosti Kremlja oblast ne bo resno preiskovala zastrupitve Navalnega. Že pred tem je ruski generalni državni tožilec dejal, da ni nobenih znakov, da je bilo proti Navalnemu izvedeno načrtno kriminalno dejanje.

Bo Sobolova prevzela vodenje ruske opozicije?

Medtem ko je Navalni v Berlinu in še okreva od zastrupitve, se je odprlo vprašanje, kdo je zdaj dejanski vodja ruske opozicije. Za številne je prav Sobolova hočeš nočeš postala številka ena protiputinovske opozicije. Drugi stavijo na Julijo Navalni, ženo zastrupljenega Navalnega, kot morebitno voditeljico, ki bi se v prihodnosti lahko pomerila s Putinom.

Sobolova je sicer lani, ko jo je BBC uvrstil med stoterico mladih vplivnih in navdihujočih žensk, dejala, da se ne vidi kot predsednica države ali premierka. Po drugi strani pa ji politična dejavnosti ni tuja. Je članica vodstva stranke Rusija prihodnosti, ki jo vodi Navalni.

Volitve in gladovna stavka

Leta 2016 je napovedala kandidaturo za poslanko ruske dume, a je še pred volitvami umaknila kandidaturo. Lani je želela kandidirati za članico moskovske mestne dume. Zbrala je več kot pet tisoč podpisov, potrebnih za kandidaturo, a so njeno kandidaturo zavrnili, ker naj bi bili nekateri podpisi ponarejeni.

Sobolova je lani poleti hotela kandidirati za moskovsko mestno dumo, a ji tega niso dovolili. Zaradi tega je julija lani protestno gladovno stavkala. Je bila pa 3. avgusta dovolj pri močeh, da je sodelovala na protestu, na katerem so protestniki zahtevali, naj opozicijskim kandidatom dovolijo nastop na moskovskih volitvah. Takrat je bila Sobolova med tistimi protestniki, ki jih je policija aretirala. Foto: Reuters

Zaradi tega je začela gladovno stavkati. To je bil znak obupa in sredstvo, s katerim je opozorila javnost na zavrnitev svoje kandidature, pravi Sobolova. Pozneje je organizirala protest, na katerem jo je policija aretirala. Protestov, ki jih organizira oziroma spodbuja s pomočjo spleta, se večinoma udeležujejo mladi Rusi.

Samozavestna, optimistična in pogumna

Pretekli neuspehi je niso potrli. Pred dnevi je tako napovedala, da bo kandidirala tudi na volitvah v rusko dumo, ki bodo prihodnje leto. "Nikoli ne bom zbežala v tujino – ljudje me prepoznavajo na ulici. Imam kanal na YouTubu, ki ga gleda več kot šest milijonov ljudi," je samozavestna.

Lani je v pogovoru za BBC Rusijo opisala kot nepredvidljivo državo. "Tukaj se lahko zgodi karkoli. Toda v neki daljši perspektivi sem prepričana, da bomo zmagali. Ubranili bomo svojo državo. Rusija bo svobodna in srečna."