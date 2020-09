To so grozljive zastrupitve političnih nasprotnikov

Aleksander Litvinenko je bil dolga leta trn v peti Vladimirju Putinu in ruski obveščevalni službi FSB. Zato so številni prepričani, da je ukaz za njegov umor prišel iz Kremlja. Ruska oblast te obtožbe zanika.

Aleksander Litvinenko je bil dolga leta trn v peti Vladimirju Putinu in ruski obveščevalni službi FSB. Zato so številni prepričani, da je ukaz za njegov umor prišel iz Kremlja. Ruska oblast te obtožbe zanika. Foto: Getty Images

Zastrupitev Navalnega v sibirskem mestu Tomsk z živčnim strupom novičok se je zgodila 20. avgusta. Strup naj bi bil v čaju, ki ga je popil pred poletom na letališču v Tomsku. Pozneje se je pojavila tudi teza, da so morda Navalnega zastrupili tako, da so v hotelski sobi, kjer je stanoval v času bivanja v Tomsku, novičok popršili po njegovih oblačilih.

Litvinenko z Otoka graja Putinovo Rusijo

Zastrupitev Navalnega seveda ni prva zastrupitev, ki jo pripisujejo ruski oblasti ali celo samemu Putinu. Najbolj znana je bila zastrupitev Aleksandra Litvinenka leta 2006. Litvinenko je bil nekdanji častnik ruske obveščevalne službe FSB, še prej pa razvpite sovjetske tajna službe KGB.

Litvinenko je novembra 1998 vodstvo FSB javno obtožil, da je poskušalo umoriti ruskega oligarha Borisa Berezovskega. Marca naslednje leto so ga za nekaj časa zaprli. Leta 2000 je skupaj s svojo družino zbežal v Veliko Britanijo, kjer je dobil politični azil.

Smrtonosni recept: suši z dodanim strupom

V Veliki Britaniji, kjer je delal kot novinar in svetovalec britanske obveščevalne službe, je Litvinenko napisal odmevni knjigi, v katerih je ruske obveščevalne službe obtožil, da so same izvajale teroristične akcije, ki so jih potem pripisale čečenskim teroristom, da bi spravile na oblast Putina.

Britanski preiskovalci so prepričani, da sta Litvinenka zastrupila Andrej Lugovoj (desno) in Dimitrij Kovtun. Oba sta nekdanja agenta sovjetske tajne službe KGB. Foto: Reuters

Litvinenko je Putina tudi obtožil, da je dal ukaz za umor znane ruske novinarke Ane Politkovske, ki so jo umorili oktobra 2006. Nekaj tednov po umoru Politkovske, 1. novembra, je Litvinenka nenadoma obšla slabost. Malo pred tem se je v suši restavraciji hotela Millennium v Londonu srečal z Andrejem Lugovojom in Dimitrijem Kovtunom. Lugovoj je nekdanji agent KGB, zadnja leta pa je politik in poslanec v ruski dumi. Kovtun je Lugovojev prijatelj iz otroštva in sošolec ter nekdanji sodelavec v KGB.

Odkrili sledi radioaktivnega polonija

Po srečanju z Lugovojem in Kovtunom je imel Litvinenko najprej nekaj dni drisko, prav tako je veliko bruhal. Zdravstveno stanje se mu je hitro slabšalo, tako da kmalu ni mogel več hoditi. Umrl je 22. novembra v eni od londonskih bolnišnic zaradi odpovedi srca.

Pri obdukciji so v njegovem telesu našli radioaktivni izotop polonij-210, s katerim se je zastrupil tako, da ga je zaužil. Verjetno so strup, ki je bil v tekočem stanju, Litvinenku podtaknili v hrano ali pijačo. Lugovoj in Kovtun sta še vedno na varnem v Rusiji, saj jih Moskva ne želi izročiti Britancem. Po trditvah nekaterih naj bi Kovtun dejal, da je bil umor Litvinenka opozorilo vsem izdajalcem.

Napad s strupom v Salisburyju

Britansko-ruski odnosi so se spet poslabšali leta 2018. 4. marca tega leta so v britanskem mestu Salisbury zastrupili nekdanjega dvojnega rusko-britanskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo Skripal, ki je k njemu prišla na obisk iz Moskve. Oba sta bila v življenjski nevarnosti, a sta na koncu okrevala.

Julija Skripal je bila ravno na obisku pri svojem očetu Sergeju, ko su jo zastrupil z novičokom. Imela sta srečo, da sta preživela. Foto: Reuters

Manj sreče je imela domačinka Dawn Sturgess, ki je živela 13 kilometrov proč od Skripala. Sturgessova je junija 2018 skupaj s svojim prijateljem Charliejem Rowleyem v parku našla stekleničko s parfumom. Parfum, ki je bil v resnici strup, sta popršila nase.

Moril je sovjetski živčni strup novičok

Zaradi strupa sta izgubila zavest. Oba so pripeljali v bolnišnico, kjer pa Sturgessovi niso več mogli pomagati. Več sreče je imel Rowley, ki je pozneje prišel k zavesti. Stekleničko s strupom naj bi v park odvrgli Skripalovi zastrupljevalci.

Britanci so odkrili, da so bili Skripalova, Sturgessova in Rowley zastrupljeni z živčnim strupom novičok, ki so ga pred desetletji razvili v laboratorijih v Rusiji oziroma v nekdanji Sovjetski zvezi. Novičok je utekočinjen strup, ki se ga uporablja z razprševanjem. Sledi strupa so našli v Skripalovem stanovanju, največja koncentracija je bila na kljuki vhodnih vrat. Verjetno so storilci kljuko popršili s strupom.

Osumljena pripadnika ruske vojaške obveščevalne službe

Septembra 2018 so Britanci identificirali dva ruska državljana, ki naj bi zastrupila Skripala. Njuni imeni, ki sta ju uporabila pri vstopu v Veliko Britanijo, sta bili Aleksander Petrov in Ruslan Boširov. Oba naj bi bila častnika v ruski vojaški obveščevalni službi GRU. Pozneje je pricurljalo v javnost, da je Petrov v resnici polkovnik dr. Aleksander Miškin, zdravnik v GRU, Boširov pa polkovnik GRU Anatolij Čepiga.

Britanci so za zastrupitve v Salisburyju obtožili ruska državljana Aleksandra Petrova in Ruslana Boširova. Petrov naj bi se v resnici pisal Aleksander Miškin, Boširov pa Anatolij Čeliga. Oba naj bi bila agenta ruske vojaške obveščevalne službe GRU. Foto: Reuters

Seveda ruska oblast zanika, da bi bila v ozadju zastrupitve Litvinenka, Skripalovih pa tudi Navalnega.

Zastrupljena večerja v Kijevu

Odmevna zastrupitev se je pred leti zgodila v Ukrajini in je tudi posredno povezana z Rusijo. Leta 2004 so bile v Ukrajini predsedniške volitve, na katerih sta bila glavna kandidata proruski predsedniški kandidat in tedanji ukrajinski premier Viktor Janukovič ter opozicijski zagovornik večje neodvisnosti od Rusije Viktor Juščenko.

Ta je 5. septembra odšel na zasebno večerjo v rezidenco Volodomirja Sacjuka, takratnega namestnika ukrajinske obveščevalne službe. Po večerji je Juščenko odšel domov, kjer je poljubil svojo ženo. Ta mu je menda dejala, da imajo njegovo ustnice okus po železu.

Nevarni dioksin

Juščenko je kmalu resno zbolel. Imel je hude prebavne težave, na koži so se mu pojavila gnojne bule, obraz pa mu je tako otekel, da je bil skorajda iznakažen. Šel je na preiskavo na Dunaj, kjer so odkrili, da je zastrupljen z dioksinom. V krvi je imel več kot 1000-krat večjo količino dioksina, kot je normalno.

Zaradi zastrupitve z dioksinom se je Viktorju Juščenku obraz skorajda iznakazil. Foto: Reuters

Tip dioksina v Juščenkovem telesu je bil TDCC, ki so ga Američani v času vietnamske vojne uporabljali tudi pri svojem zloglasnem herbicidu oranžnem agensu. Juščenko je na koncu zmagal v ponovljenem drugem krogu predsedniških volitev in bil predsednik Ukrajine med letoma 2005 in 2010. Juščenko je po zastrupitvi okreval, saj telo postopoma izloča dioksin, Sacjuk pa je pobegnil v Rusijo.

Zastrupitev polbrata Kima Džonga Una

Zelo odmevna zastrupitev se je februarja 2017 zgodila tudi v Aziji. Na letališču v Kuala Lumpurju v Maleziji je neka ženska Kim Džong Namu, polbratu severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, obraz poškropila z neko tekočino. Ta tekočina je bila pravzaprav živčni strup. Domneve so, da je ukaz za zastrupitev dal Kim Džong Un. Njegov polbrat, ki je bil velik kritik režima v Pjongjangu, je zaradi posledic zastrupitve z živčnim strupom umrl.