Odvetnike Navalnega v Rusiji obsodili na več let zapora

Odvetniki Vadim Kobzev, Aleksej Lipcer in Igor Sergunin so bili danes obsojeni na večletne zaporne kazni – Kobzev je dobil pet let in pol, Lipcer pet let, Sergunin pa tri leta in pol zapora.

Kobzev, Lipcer in Sergunin naj bi posredovali sporočila Navalnega iz zapora njegovim sodelavcem na prostosti, s čimer naj bi opozicijskemu voditelju in kritiku Kremlja pomagali nadaljevati prepovedano politično dejavnost.

Z Navalnim povezane skupine in organizacije so v Rusiji označene za ekstremistične. Večina njegovih nekdanjih zaveznikov živi v izgnanstvu, vključno z njegovo vdovo Julijo Navalno, ki se je zavezala nadaljevati njegovo delo.

Na predobravnavnem naroku septembra lani je Sergunin priznal krivdo, Kobzev in Lipcer pa sta obtožbe zavrnila. Od takrat so na zahtevo tožilstva in kljub protestom odvetnikov vsi nadaljnji postopki potekali za zaprtimi vrati.

Odvetnike, ki so jih obsodili zaradi sodelovanja v ekstremistični organizaciji, so aretirali oktobra 2023, torej še pred smrtjo Navalnega.

Ruski opozicijski voditelj je februarja lani umrl v sumljivih okoliščinah v zaporu na skrajnem severu države, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen.

