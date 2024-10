Ameriški časnik New Yorker in angleški The Times sta objavila odlomke iz skrivnega dnevnika ruskega opozicijskega politika in disidenta Alekseja Navalnega. Dve leti pred smrtjo v zaporu je zapisal: "Preostanek svojega življenja bom preživel v zaporu in tu bom tudi umrl."

Marca 2022 je še zapisal: "Od nikogar se ne bom mogel posloviti. Vse rojstne dneve bodo praznovali brez mene. Nikoli ne bom videl svojih vnukov. Ne bom tema družinskih zgodb. Ne bom niti na eni fotografiji."

Navalni je dnevnik pisal z mislijo, da bodo zapisi objavljeni kot knjiga, ki jo je naslovil Patriot. Z njo je želel spisati dokument, ki bo spomin nanj. Ameriški založnik namerava izdati tudi dnevnik v ruščini.

Banda lažnivcev, tatov in hinavcev

Najostrejši kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina je začel pisati dnevnik pred štirimi leti, kmalu po tem, ko je bil avgusta 2020 zastrupljen z živčnim strupom novičok in je med zdravljenem v Nemčiji začel urejati svoje spomine.

Po ozdravitvi se je aktivist in borec proti korupciji vrnil v Moskvo, kjer so ga takoj priprli, nato pa je nadaljeval s pisanjem. Januarja 2022 je Navalni, ki so ga zaradi obtožb o ekstremizmu obsodili na 19-letno zaporno kazen, zapisal: "Edino, česar bi se morali bati, je, da bomo našo domovino prepustili bandi lažnivcev, tatov in hinavcev, ki jo bodo izropali." Zapiski 47-letnika so nastali v kazenski koloniji v arktičnem krogu.

Tisoče Rusov se je poslovilo od Navalnega, ki je februarja letos umrl v ruskem zaporu. Foto: Reuters

Discipliniranje s sedenjem pod Putinovim portretom

V enem od odlomkov je Navalni opisal tipični dan v koloniji: "Vstajanje ob šestih, zajtrk ob 6.20, začetek dela ob 6.40. Sedem ur delate za šivalnim strojem, na stolu, ki je nižji od kolen. Po koncu dela sedite še nekaj ur leseni klopi pod Putinovim portretom. Temu rečejo disciplinska aktivnost."

Mučili so ga z vonjavami iz kuhinje

Navalni piše tudi o gladovni stavki leta 2021, zaradi katere je vsak dan izgubil kilogram telesne teže. Vrata zaporske kuhinje, kjer so pekli piščanca in kruh, so namerno pustili odprta, da bi do njega prišel vonj po hrani.

Vrnil se je v Moskvo, ker ni izdajalec in ker se je treba žrtvovati

U zadnjem dnevniškem zapisu iz januarja 2024 Navalni piše, da so se zaporniki in nekateri uslužbenci zapora spraševali, zakaj se je vrnil v Rusijo. Navalni odgovarja: "Ne želim zapustiti svoje države niti je izdati. Ali vam vaša prepričanja karkoli pomenijo? Morate jim zagovarjati in se zanje tudi žrtvovati, če je potrebno." Kljub groznim razmeram v zaporu Navalnega njegov smisel za humor ni zapustil: "Če me bodo ubili, bo moja družina dobila predujem in tantieme."